Mala tenencia, un problema común que es viable cambiar

En febrero, el caso de Commu, un perro que fue violentado en Quitumbe, sur de la capital, conmovió a la comunidad.

Una de las personas que expuso el caso en redes sociales aseguró que el agresor le introdujo objetos cortopunzantes y lo golpeó hasta romperle la cabeza. Pese a las agresiones, Commu aún se recupera.

Justamente esas plataformas han sido la principal ventana para conocer este tipo de maltratos a animales de compañía, que son consideradas faltas muy graves en el Código Municipal del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). Las infracciones se sancionan hasta con 10 salarios básicos (4.600 dólares).

En 2023 se conocieron otros dos casos. Uno ocurrió en Guamaní, en el sur. En un video se observa que un hombre golpea a un perro, luego lo levanta y lo arroja al suelo. El animal trata de huir, pero no puede.

Ese mismo año, en la Ferroviaria, una cámara captó el momento en que un ciudadano reía mientras intentaba ahogar a dos canes. En una lavandería los hundió varias veces.

Mensualmente, la Unidad de Bienestar Animal (UBA) recibe entre 200 y 300 denuncias por medio de su página web, redes sociales, en los tres centros de atención veterinaria y un punto habilitado en el Bicentenario.

Frente a la cantidad de denuncias, Karina Pisco, directora de UBA, dice que priorizan los casos. Los más fuertes llegan de redes sociales. Ahí los inspectores intervienen inmediatamente.

La mayor parte de denuncias que se reciben en la Unidad son por mala tenencia. Esto implica, por ejemplo, que el tutor no alimente al animal, que no limpie el espacio donde vive o que no cumpla con la vacunación.

Algo que llama la atención de la funcionaria es que muchos casos se han tomado como algo personal. Explica que, tras la inspección, han verificado que se trata de vecinos que no se llevaban y presentaron la denuncia.

Las dos mascotas que estaban atadas fueron retiradas y la dueña recibió un aviso administrativo. Tras una valoración en los centro de atención, serán dados en adopción. Gustavo Guamán

María Belén Chuquimarca es una de las 12 inspectoras que trabaja en UBA. A diario atienden un promedio de diez denuncias. El miércoles, junto con una compañera y el conductor, llegaron hasta una vivienda de la parroquia Llano Chico (norte) para atender el llamado por una presunta mala tenencia.

Sin saber lo que les espera, golpean la puerta una, dos, tres veces. Nadie responde. Después la dueña de casa las recibe. Chuquimarca se identifica y le explica el motivo de su visita.

La propietaria accede a que ingresen a la casa. Durante la inspección, constatan que había dos perros amarrados. La tutora dijo que hace más de dos años los dejaron abandonados en su terreno y ella los acogió.

La inspectora le explica que las condiciones en las que se encuentran las mascotas no son las adecuadas y procedió a retirarlas del predio. En esa vivienda habían tres perros más que serán esterilizados y vacunados.

Ese día transcurrió con relativa normalidad. Sin embargo, “hay sectores que nos preocupan. El trato a los animales se convierte en una alerta de lo que sucede en esa casa”, sostiene.

José Paredes, jefe subrogante de Inspección y Control, trabaja desde hace cuatro años en esta unidad municipal. Prefiere quedarse con las anécdotas y los momentos agradables, porque desagradables hay demasiados.

Una historia que siempre causa gracia entre sus compañeros es la del ‘perro estatua’. En dos ocasiones fue a una vivienda que tenía la figura de un can atado a una cadena en un balcón. “No sé por qué lo pusieron ahí, pero la gente piensa que es un perro de verdad”, cuenta.

Tras dejar las situaciones curiosas de lado, Paredes y Pisco coinciden en que si bien hay un avance en cuanto al trato y el cuidado de los animales de compañía, todavía falta mucho camino por recorrer.

Tomando en cuenta que la mayor parte de denuncias son por mala tenencia, el funcionario considera que es una acción que el tutor puede corregir. Sin embargo, cuando existe un maltrato es más difícil. “Hay casos que ni siquiera puedo hablar porque me derrumbo. Si alguien es capaz de hacer daño a un animal, puede matar a un ser humano”, asegura. El camino que queda es la sensibilización y penas más duras para las personas que agredan o maten a los animales, finaliza.

Reforma al Código Penal

Para la directora de la UBA, si bien casos como el de Commu no son frecuentes, sí preocupan. Por ello insiste en que se debe trabajar desde la Asamblea en un código específico de bienestar animal.

En Ecuador, tras realizar una reforma en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) , desde el 2019 se sanciona el maltrato animal.

En su artículo 250 establece: “la persona que mate a un animal que forme parte de la fauna urbana será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año”.

En 2023 se emitió una sentencia histórica contra una mujer que mató a un perro husky siberiano. Para colectivos animalistas, este caso sentó un precedente para restituir los derechos de los animales. Pese a ello, Pisco señala que debido a la falta de protocolos claros muchas denuncias quedan en la impunidad.

En Quito hay una normativa que regula la mala tenencia de animales con multas de hasta 10 salarios, cuando son faltas muy graves.

