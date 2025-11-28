Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

El cambio de clima ha causado neblina y lluvia en Quito. La AMT recomendó manejar con precaución.
El cambio de clima ha causado neblina y lluvia en Quito. La AMT recomendó manejar con precaución.Foto: Cortesía X AMT

Lluvias Quito: ¿Cuáles son los 25 sectores con alertas por fuertes precipitaciones?

El ECU 911 registró las emergencias que ocurrieron en Quito y en los valles.

  • Mariela Rosero Ch.

La tarde de este viernes 28 de noviembre del 2025, varios barrios del sur y en el cantón Rumiñahui, en el Distrito Metropolitano de Quito ha enfrentado precipitaciones. El Sistema Integrado de Seguridad ECU-911, así como el COE Metropolitano han registrado alrededor de 25 alertas por acumulación de lluvias, movimiento de masa, etc.

RELACIONADAS

Así, por ejemplo, se registró un movimiento de masa en la Autopista General Rumiñahui. Por lo que la Administración Zonal Manuela Sáenz coordinó acciones de apoyo, para evitar que se generen daños y problemas de tráfico. Se sumó a las tareas de ayuda la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad Ciudadana.

En el sur de la capital se reportó inundación en las calles Daule y Upano. Acudieron el Cuerpo de Bomberos de Quito, así como la Administración Zonal Eloy Alfaro, según reportes del COE Metropolitano.

Otro movimiento de masa también se dio en la calle El Sena, por el sector de La Recoleta

Carlos Caicedo muestra uno de los pluviómetros del Inamhi, ubicado en el Bicentenario.

Quito afina la medición de lluvias con pluviómetros

Leer más

Emergencias registradas

Las emergencias registradas por el ECU 911; son 25 alertas en estos sectores: La Tola Napo y Pinto y Pío XII, en el cantón Quito. Y también en Santa Cruz, Fogonazo, Progreso y Rumiñahui, en el cantón Rumiñahui.

El reporte del Inamhi

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) había anticipado probabilidad de lluvias.

Para más contenido de calidad, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Ecuador avanza en negociaciones con EE.UU., UE y Asia para ampliar mercados

  2. Sercop y municipios: la tensa relación entre criterios técnicos e intereses políticos

  3. Lluvias Quito: ¿Cuáles son los 25 sectores con alertas por fuertes precipitaciones?

  4. ¿Por qué Avianca inmovilizó más del 70 % de su flota A320 de manera urgente?

  5. Un libro reconstruye 40 años de arte contemporáneo en el Ecuador

LO MÁS VISTO

  1. Propuestas de mejora en sistema de devolución del IVA: ideas desde la sociedad civil

  2. Bryan Soria: revelan nuevos detalles del crimen en un Porsche en Samborondón

  3. Retrasos en devolución del IVA: Finanzas afirma que ha pagado más que en 2024

  4. Devolución IVA: los derechos de los adultos mayores y personas con discapacidad

  5. Daniel Noboa criticó el rol de sus ministros en la Consulta: Esto fue lo que dijo

Te recomendamos