Lluvias Quito: ¿Cuáles son los 25 sectores con alertas por fuertes precipitaciones?

El ECU 911 registró las emergencias que ocurrieron en Quito y en los valles.

El cambio de clima ha causado neblina y lluvia en Quito. La AMT recomendó manejar con precaución.

La tarde de este viernes 28 de noviembre del 2025, varios barrios del sur y en el cantón Rumiñahui, en el Distrito Metropolitano de Quito ha enfrentado precipitaciones. El Sistema Integrado de Seguridad ECU-911, así como el COE Metropolitano han registrado alrededor de 25 alertas por acumulación de lluvias, movimiento de masa, etc.

Así, por ejemplo, se registró un movimiento de masa en la Autopista General Rumiñahui. Por lo que la Administración Zonal Manuela Sáenz coordinó acciones de apoyo, para evitar que se generen daños y problemas de tráfico. Se sumó a las tareas de ayuda la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad Ciudadana.

En el sur de la capital se reportó inundación en las calles Daule y Upano. Acudieron el Cuerpo de Bomberos de Quito, así como la Administración Zonal Eloy Alfaro, según reportes del COE Metropolitano.

Otro movimiento de masa también se dio en la calle El Sena, por el sector de La Recoleta

Emergencias registradas

Las emergencias registradas por el ECU 911; son 25 alertas en estos sectores: La Tola Napo y Pinto y Pío XII, en el cantón Quito. Y también en Santa Cruz, Fogonazo, Progreso y Rumiñahui, en el cantón Rumiñahui.

El reporte del Inamhi

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) había anticipado probabilidad de lluvias.

#PronósticoPichincha | Viernes, 28 de noviembre. Cielo nublado con claros a parcial nublado, lluvias de variable intensidad, probable tormenta ocasional en #Quito, con mayor intensidad y duración al noroccidente de #Pichincha 🌦️🌧️⛈️



🌥️Radiación UV entre Moderada y Alta pic.twitter.com/84B0RL6DZj — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) November 28, 2025

