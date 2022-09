Inundaciones y un tornado afectan a sectores del sur y valles de la capital

Elizabeth Bermúdez de 30 años acababa de llegar a la casa en la que vive con su suegra y otros familiares en el sector de Santa Bárbara en Chillogallo, al sur de Quito. Estaba lloviendo y de pronto sintió como fuertes vientos se llevaban los techos del inmueble en donde funciona una mecánica se desprendían y volaban por los aires. Mientras todo eso ocurría la lluvia afectaba enseres, colchones, electrodomésticos y sobre todo, la recién comprada lista de últiles de sus pequeños cuñados. "El tornado alzó todo el techo de atrás con todo", dijo.

Llamaron a los Bomberos y al sistemas de Emergencia del 911 quienes ayudaron a enderezar un poco los fierros y zines. Como el sitio en el que habitan es arrenado, Elizabeth señala que los rescatistas no pudieron ayudar más.

A su suegra le tocó pasar la noche donde una vecina mientras que a Elizabeth le correspondió quedarse en una habitación pequeña que no fue afectada para cuidar que las cosas que no se dañaron no sean robadas. Cuenta que los vehículos que en ese momento estaban en la mecánida no resultaron afectados.

Enumera lo que necesitan: las listas de útiles, colchones, material para reponer el techo que se llevó el viento, entre otras cosas. Ha recibido llamadas y una pequeña cantidad de dinero.

🌳 A esta hora, atendemos una emergencia por la caída de un árbol en la Av. 6 de Diciembre y Patria.



👉🏼 Por favor, conduce con precaución. pic.twitter.com/l3VdxZRKki — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 13, 2022

Pero no fue la única emergencia que se registró la tarde y noche del martes 13 de septiembre en la capital. El Cuerpo de Bomberos reportó que en el sector La Villaflora se encontró una vivienda inundada con un árbol caído. Los rescatistas coordinaron con Parques y Jardines para retiro de escombros y dejar el lugar en condiciones seguras.

En el sector de Los Arrayanes, en Barrio Nuevo fue necesaria la succión de agua acumulada en una vivienda inundada. Mientras que otra inundación se registró en el sector de Conocoto en donde se evacuó el agua que se acumuló en algunos sectores como la avenida Chillo Jijón y se hizo la limpieza de escombros de los sumideros y se brindó las medidas de seguridad a los moradores, informaron los Bomberos.