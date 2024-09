Quito: Los intercambiadores ni se levantan ni convencen

Aún está en planes, ni siquiera aparece como adjudicada en la página web del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). Pero es una de las obras más importantes del plan vial de este 2024: un intercambiador, que conectará las avenidas Mariana de Jesús y Mariscal Sucre y que mejorará los tiempos de circulación de alrededor de 35.000 vehículos, que pasan por ese cruce.

Esa es la ‘promesa’ de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), ante la pregunta de EXPRESO en torno a en qué grandes obras trabajan, un año y cuatro meses, desde que Pabel Muñoz se posesionó.

“Se trabaja en la contratación e inmediata ejecución de grandes obras que facilitarán la movilidad en uno de los corredores con más tráfico, la avenida Mariscal Sucre”, contestó la Epmmop, vía correo electrónico, ya que la gerenta, Claudia Otero, no estuvo disponible para una entrevista.

Su plan es implementar dos intercambiadores viales, uno en la Mariana de Jesús y otro, en Rumihurco (sector El Condado), ambos en el norte.

En el primer caso, la Epmmop señala que la construcción empezaría a finales de año y se ejecutaría en unos siete meses. La Empresa también ha indicado que ese proyecto se complementa con la rehabilitación vial de 1,97 km de la Mariana de Jesús, desde la av. Amazonas hasta la Mariscal Sucre, también conocida como Occidental. En el portal del Sercop se indica que esta obra fue adjudicada por 772.511,50 dólares.

Aunque el nuevo intercambiador se expone como una gran obra, hay cuestionamientos a este proyecto. Dirigentes barriales y expertos no miran un aporte trascendental para la urbe.

Vecinos no conocen del proyecto

A Pilar Tupiza, dirigente de La Primavera, le llama la atención que la Epmmop no haya compartido el proyecto de construcción del intercambiador con quienes viven alrededor y sobre la av. Mariana de Jesús y Mariscal Sucre, por ejemplo con su barrio, San Vicente de Las Casas, El Trigal, Pedregal, Luz de Occidente y Vista Hermosa.

“Nuestras calles son muy estrechas, colectan todo el tráfico que viene de la Mariscal Sucre, por ejemplo para el ingreso a la Universidad UTE; para tomar Las Casas y la av. Mariscal Sucre hacia el sur”. Tupiza señala que es usual que se utilicen calles alternas como la Díaz de la Madrid y Juan Acevedo.

Desde una visión técnica, a Yadhira Álvarez, vicepresidenta del Colegio de Arquitectos de Pichincha, le gustaría tener más detalles sobre los intercambiadores viales. Comenta que los elevados en áreas urbanas no resuelven necesariamente el problema. Recuerda que los que se construyeron hace más de 20 años mataron zonas comerciales como El Labrador.

¿Solución a los problemas de movilidad?

Otra interrogante es si además de resolver dificultades de movilidad vehicular, atenderán el problema de la circulación de peatones. Resaltando que no conoce el detalle del plan, Álvarez dice que los intercambiadores no son una respuesta contemporánea. Es más interesante trabajar en soluciones para el transporte público colectivo, “hacia allá debería ir el presupuesto”.

“La construcción del nuevo intercambiador en la Mariana de Jesús, con una inversión de 4,2 millones de dólares, se presenta como una solución a los problemas de movilidad. Pero no aborda las verdaderas prioridades de la ciudad”. Eso opina William Basantes, quien preside la Federación de Barrios de Quito, que agrupa a unos 250 sectores.

Me preocupa que cambiar de color un adoquín sea visto como una obra para Quito. No sé si los intercambiadores sean las obras que la ciudadanía requiere para movilizarse mejor William Basantes Federación Barrios de Quito

Según Basantes, un ejemplo es lo que ocurre con el intercambiador de Chillogallo, en el sur. Desde la Rumichaca y Luis Ruales hay gran congestión, afirma. Le interesa que se levanten obras para salud o educación, en el sur y en Calderón.

Más obras en camino

Según la Epmmop, también avanzan en estudios para la construcción de los Escalones 1, 2 y 3. Se trata de vías que conectarán, de forma transversal, el sur con vías como la Simón Bolívar, Maldonado y Mariscal Sucre en su prolongación.

Además, desde Obras Públicas se argumenta que recibieron una ciudad “con grandes problemas y sin planificación desde hace más de 10 años”. No habría un diagnóstico vial actualizado, por lo que no han podido proyectar las intervenciones. Al momento levantan un estudio de la condición del pavimento.

Para este 2024 se anuncia que se intervendrá en más de 170 kilómetros. Y en 4.500 km, en mantenimiento vial, con bacheos puntuales. Desde el 12 de agosto empezó la rehabilitación del hormigón en nueve kilómetros del carril exclusivo de la Ecovía. Un trabajo que, según el Municipio, no se había hecho en 20 años.

Quienes caminan por la zona hablan de dificultades, al cruzar las calles, con el corredor. Algunas personas, con niños pasan en medio de los trabajos.

El bacheo es como barrer la casa. En 2028 serán 50 años de la primera declaratoria de patrimonio de Quito. Y me pregunto si están diseñando un proyecto en el Centro Handel Guayasamín Arquitecto

El arquitecto Handel Guayasamín cree que en Quito no se ha hecho un análisis de las tendencias de crecimiento. Desde hace tres décadas, opina, no hay una visión de futuro, que permita, por ejemplo, la articulación de la gran mancha urbana con Pifo, Puembo, Los Chillos... “En el plan veo un listado de intervenciones existentes, pero no definiciones, con una estructura vial global o equipamiento de ciudad, conexiones, movilidad”.

Maritza Benalcázar, exdecana de Arquitectura de la Universidad Central, aclara que no está ni a favor ni en contra de esta Alcaldía. Sin embargo, le parece que habría que pensar en una conexión transversal entre las avenidas 10 de Agosto y 6 de Diciembre, por ejemplo.

