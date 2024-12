Bajo un intenso sol, quiteños disfrutan del Desfile de la Confraternidad

Antes de las 09:30 de este 1 de diciembre de 2024, Francisco Gutiérrez y su madre llegaron al parque Bicentenario y se sentaron a un costado de la pequeña tarima que se levantó en medio de la pista por el desfile de la Confraternidad norte.

A esa hora ya había miles de personas instaladas en el parque. Unas sentadas, otras de pie y la gran mayoría portaba un paraguas para cubrirse del intenso sol que cubría el cielo capitalino.

Frente a la tarima se colocó un graderío en donde estaba el alcalde Pabel Muñoz, la recién electa reina de Quito, Doménica Jarrín y varios concejales.

Pasadas las 10:30 se inició el desfile. Los encargados de abrir el tradicional evento, que es parte de la conmemoración fue un grupo de zanqueros que bailaban al ritmo del Chullita Quiteño, entonado por la banda municipal.

Atrás de ellos, un numeroso grupo de bastoneras del colegio Simón Bolívar hacía gala de su experticia con el bastón.

La banda más esperada



Uno de los momentos que más aguardaban Gutiérrez y su madre era el pase de la multitudinaria banda de paz del Colegio Mejía. Los tambores, las liras, los cachiporreros recorrieron al menos un kilómetro de la pista del parque.

"Todos los años los venimos a ver, para nosotros es una tradición. Es la banda más grande y prestigiosa de la ciudad, dice Francisco.

Aunque lamentó que este año no se haya realizado en la Tribuna de Los Shyris, como se lo hacía hace 50 años. "Este lugar no es el mejor, no es acogedor. La banda antes desfilaba desde la tribuna hasta el Colegio y hasta allá los seguíamos", comenta.

Para la madre de Gutierrez, Magdalena, las fiestas has perdido su esencia y con nostalgia recuerda los grandes eventos que antes se realizaban.

Críticas al evento



Cristina Duque, otra asistente, también lamentó que el desfile no se haya hecho en la Tribuna. Además señaló que hubo mucho desorden al ingreso y salida al parque, esto porque solo había una puerta y al mismo tiempo la gente trataba de acceder y salir, lo que causó empujones e incluso una persona se cayó.

