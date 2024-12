Fiestas de Quito: La farra en las chivas tiene restricciones

Las chivas no podrán circular en siete vías de Quito. La diversión se traslada a otros sectores durante las fiestas

Con la llegada de diciembre y la inminente celebración de las fiestas de Quito, la capital se prepara para recibir a miles de personas que disfrutarán de los eventos, el baile y las emblemáticas chivas.

Estos vehículos, conocidos por su característico ‘cajón’ en la parte trasera, donde las personas se transportan de pie mientras disfrutan de música y luces de colores, son un símbolo tradicional de las festividades capitalinas.

Sin embargo, este año las chivas se enfrentan a nuevos desafíos, pues la circulación de estos vehículos estará restringida en varias de las principales arterias de Quito. La farra sobre cuatro ruedas se traslada a otras vías, aunque esta medida no gusta a todos.

La noche del jueves, el redondel de la Gatazo fue el punto de encuentro donde varios grupos de amigos se reunieron para festejar al ritmo del ‘Chulla quiteño’. Los asistentes dijeron que siempre habrá rutas para disfrutar de un canelazo y de las chivas.

Según la resolución emitida por el Municipio de Quito en noviembre de 2023, se imponen restricciones a la circulación de las chivas en siete importantes vías de la ciudad: avenidas Coruña, de los Shyris, República de El Salvador, Naciones Unidas, Gaspar de Villarroel, Colón y Amazonas.

La medida, que entra en vigor durante las fiestas de Quito, ha generado preocupación en los empresarios y propietarios de estos vehículos, quienes argumentan que esta limitación afectará la prestación de sus servicios, especialmente en una época del año en la que la demanda de las chivas es máxima.

Elizabeth Peñafiel, presidenta de la Asociación de Chivas Quiteñas, explicó que a pesar de que Quito cuenta con 60 chivas del gremio registradas, se suman aproximadamente 40 vehículos que provienen de otras localidades como Baños, lo que aumenta la presión por la demanda durante las festividades.

Además, la nueva resolución afecta las rutas por donde las empresas ofrecen sus recorridos, pues muchas de las zonas más solicitadas por los clientes se encuentran dentro de los polígonos restringidos.

“¿Qué hacemos cuando nuestros clientes están en calles como los Shyris o Coruña y no podemos llegar hasta ellos? No podemos dejarlos a su suerte”, comentó Peñafiel, quien también se mostró preocupada por la falta de luminarias y la crisis energética que afecta a la ciudad, lo que hace aún más difícil operar en ciertas zonas.

Con DJ en vivo, los asistentes disfrutan de la música. Foto: Franklin Jácome

Pese a estas medidas, han tenido que acoplarse y junto a un DJ en vivo, además del tradicional canelazo, bailes y concursos, han logrado que los clientes festejen a Quito por sus 490 años de fundación.

Falta una normativa específica

El conflicto no solo se limita a las restricciones de circulación, sino también a la falta de un marco regulatorio adecuado para las chivas y los buses fiesta. Mientras que la Asociación de Chivas pide que se regularicen estas actividades y que se otorguen permisos claros para la operación, los buses fiesta, que tienen características similares a las chivas pero con mayor capacidad, se enfrentan a la incertidumbre de operar sin una normativa específica.

Santiago Cuesta, uno de los representantes de los buses fiesta, indicó que llevan más de 10 años intentando regularse y conseguir un registro adecuado, pero que hasta la fecha siguen en el limbo legal. “Queremos trabajar de forma regular y legal, pero no hay quien nos regule. Nos dicen que no somos chivas, que somos buses, pero no nos dan permisos”, explicó el dirigente.

El tradicional canelazo no puede faltar en el recorrido fiestero. Foto: Franklin Jácome

Según Alex Pérez, secretario de Movilidad, las restricciones en las rutas se toman desde el punto de vista de la seguridad y la movilidad, considerando factores como cortes de energía, intersecciones sin semáforos y la congestión vehicular provocada por el aumento del comercio durante fechas especiales como el Black Friday.

“Queremos evitar que las chivas generen caos vehicular en zonas de alta afluencia”, señaló el funcionario, quien también aseguró que el próximo año se planteará una solución más definitiva para regular el transporte turístico en la ciudad, que incluye tanto las chivas como los buses fiesta.

Peñafiel considera que las chivas no representan un obstáculo significativo en el tráfico, pues su circulación es limitada a unos pocos días al año y a un máximo de 20 km por hora. “Somos parte del patrimonio de la ciudad, y las 70 chivas que circulan no afectan la movilidad de Quito. Solo estamos pidiendo que nos permitan trabajar en tranquilidad”, concluyó.

