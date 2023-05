Inseguridad y movilidad, unos nudos por zafar en la capital

Desde el museo del Agua, ubicado en el barrio El Placer, centro de Quito, el alcalde Pabel Muñoz llevó a cabo el segundo informe semanal de su gestión. Tras 120 minutos de programación, el burgomaestre destacó dos de los ejes de acción más urgentes que llevará adelante para reducir los problemas que enfrenta la ciudad: seguridad y movilidad.

En el primero, se refirió a los índices delictivos elevados que acumula la capital, siendo el robo a personas el más alarmante, seguido del robo de vehículos y, finalmente el de autopartes.

El uso de armas de fuego y fogueo es lo más recurrente para cometer los atracos. Para mitigar esta realidad, Muñoz anunció que tras una reunión sostenida con la secretaría de Seguridad y el general Víctor Herrera, jefe de Policía del Distrito Metropolitano se resolvió realizar operativos conjuntos para reducir las estadísticas.

“Desde la Agencia Metropolitana de Tránsito se harán operativos de control a las motocicletas para que se cumpla la ordenanza de no llevar a dos personas en un mismo vehículo. También trabajaremos en una ordenanza para quienes hacen deliveries y para controlar a aquellos que tienen vidrios polarizados”, añadió.

Cobro. Este es uno de los principales problemas que tiene el metro de Quito. Gustavo Guamán

Como otra arista que abordará en este problema social está la recuperación y readecuación de Unidades de Policía Comunitaria, las mismas que se encuentran en mal estado, abandonadas o solamente existe el predio para adaptarlo como en el sector de La Mariscal, centro norte de la ciudad. En total se entregará a la Policía Nacional, 44 edificaciones listas para operar.

La dotación de 1.126 nuevos uniformados para servir a la ciudad es otro recurso con el que se pretende ‘oxigenar’ a Quito de tanto delincuente que acecha a la ciudadanía.

“Les dotaremos de motocicletas, radios y el espacio físico. Incluso analizamos hacer Unidades de Vigilancia Comunitaria que son parecidos a cuarteles”, agregó el burgomaestre.

Para el experto en Seguridad Ciudadana, Lautaro Ojeda, esta no es una solución total, si no más bien algo parcial que no atacaría directamente a la raíz de la inseguridad ciudadana.

Una de las principales acciones que deberían ejecutarse, según el catedrático, está el fortalecimiento del Observatorio de Seguridad Ciudadana, para contar con datos claros y actualizados sobre esta problemática.

“Se necesita conocimiento cuantitativo para identificar cuáles son las causas, factores y motivadores de los delitos. La pobreza puede ser una de ellas, pero ¿cómo se puede resolver y de aquí en cuánto tiempo?”.

Abandonadas. Existen unidades policiales que están inhabitadas por falta de recursos. Gustavo Guamán

Además, realizar un mapeo delictivo de la ciudad para identificar estos elementos trascendentales es otro de los pasos sugeridos por Ojeda.

Con respecto al eje de movilidad, Víctor Hugo Villacrés, nuevo gerente del Metro de Quito, aseguró que la primera semana de diciembre este sistema de transporte operará comercialmente, desde las 06:00 hasta las 22:00.

Al respecto, Guillermo Abad, exsecretario de Movilidad, indicó que para el inicio de cobro es importante que el Fideicomiso esté listo. “Todo lo recaudado se debe dirigir al Fideicomiso para que sea este quien distribuya los recursos a las empresas metro y de pasajeros. También, aquí se recibirá el monto del subsidio, que de lo que presumo no existe”, finalizó.