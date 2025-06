Inseguridad en el Corredor Sur Occidental: Asaltan a guardia de seguridad

Un nuevo hecho delictivo sacudió la tranquilidad de los usuarios y trabajadores del Corredor Sur Occidental, en el sur de la capital. Dos delincuentes armados asaltaron la parada Fundeporte la noche del lunes, despojando de su arma de dotación a un guardia de seguridad y amenazando al personal de recaudación. El suceso quedó registrado en las cámaras de videovigilancia del sistema.

Un violento asalto quedó grabado en cámaras

De acuerdo con los primeros reportes, los sujetos actuaron con violencia. Tras reducir al guardia, se dirigieron al módulo de recaudación donde amenazaron al personal con el arma robada y realizaron un disparo intimidatorio. Además de robar el dinero del punto de cobro, intentaron romper el vidrio de seguridad del cubículo antes de huir.

Este hecho se suma a una serie de asaltos que, según operadores y usuarios del sistema de transporte, se producen “casi a diario” en varias paradas del corredor. La percepción de inseguridad ha ido en aumento, y los reclamos hacia las autoridades por una mayor presencia policial son cada vez más insistentes.

“No es la primera vez que sucede algo así. Ya hemos tenido otros asaltos en este mismo corredor. La gente tiene miedo, y nosotros, como trabajadores, no sabemos si vamos a regresar a casa con bien”, comentó un operador que prefirió mantener el anonimato.

Tras el incidente, el guardia de seguridad logró activar el botón de pánico y dar aviso inmediato a la Policía Nacional. Saulo Velazco, jefe del grupo motorizado del Distrito Quitumbe, confirmó que se han iniciado labores de investigación para dar con el paradero de los responsables.

“Estamos trabajando con las imágenes captadas por las cámaras del sector. Sabemos que es un punto conflictivo y, aunque ya existe personal de seguridad privada y patrullajes a pie, estamos reforzando las estrategias para mitigar los índices delictivos en la zona”, explicó Velazco.

Operativos

Los asaltantes se llevaron el dinero del punto de recaudo, dispararon e intentaron romper el vidrio. Captura de video

El oficial reconoció la dificultad que representa mantener una vigilancia constante en todas las paradas del corredor, pero aseguró que se han activado protocolos de patrullaje móvil para responder con mayor rapidez ante este tipo de emergencias.

Mientras tanto, los usuarios piden que las acciones se concreten con mayor celeridad. “Uno ya no puede viajar tranquilo. Ya no basta con que haya cámaras. Queremos policías que estén presentes todo el tiempo y no solo después del robo”, dijo indignada una usuaria habitual del sistema.

