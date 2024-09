Incendios forestales en Quito: "Esperamos ver qué está detrás", dice Pabel Muñoz

Durante su informe semanal de este 9 de septiembre de 2024, el alcalde Pabel Muñoz habló sobre los incendios forestales que han azotado a la ciudad los últimos días.

Muñoz señaló que pidió a la Policía que investigue todas las hipótesis en torno a los incendios que, según dijo, al menos son dos. La una son las quemas agrícolas y la otra personas que provocan el fuego.

Por un lado, Muñoz cuestionó las aparentes quemas controladas, "estamos entre la tradición y la ignorancia", dijo. Señaló que si bien esta práctica se ha mantenido por años, "a estas alturas de la vida es una altísima irresponsabilidad". También explicó que no se puede controlar el viento, el cual puede cambiar de un momento de dirección y ocasionar incendios de grandes proporciones.

"No lo haga, y si lo hace va a recibir una multa, no es un tema tradicional. No tiene derecho de incendiar la ciudad", insistió.

Intereses alrededor de los incendios

El otro tema que se maneja es que "personas desalmadas, criminales" incendian a la ciudad. Muñoz recalcó que no se descarta ninguna hipótesis, entre ellas que se quiera afectar políticamente a la municipalidad. Aseguró que hay "intereses alrededor del Cuerpo de Bomberos y de afectar a la administración".

Una muestra de ello, agregó, es el incendio del 7 de septiembre en el antiguo puente de El Chiche, vía a Puembo. “Si se dan cuenta es a la orilla del camino, es decir, alguien en moto o carro lo inició”, escribió ese día en su cuenta de X.

En su intervención, Muñoz mencionó que "espera encontrar a los responsables y ver que está detrás. Voy llegar hasta las últimas consecuencias. No quisiera pensar que porque les cae mal el comandante de bomberos se haga esto. ¿Por qué queman a filo de la vereda?", cuestionó.

Las autoridades no cuentan un cifra de la capa de vegetación afectada por el fuego y de las pérdidas ocasionadas, sin embargo, el funcionario señaló que murieron 20 cabezas de ganado y una planta avícola y sembríos de frutilla totalmente quemados.

