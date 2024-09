Incendio en Quito deja más de 100 familias evacuadas y dos bomberos heridos

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, junto a los ministros de Daniel Noboa, dieron un balance de la situación en la capital ecuatoriana por el incendio forestal que se registró este 24 de septiembre de 2024 en Guápulo. El fuego avanzó hacia los barrios Bolaños, Bellavista y González Suárez, en el norte de la capital ecuatoriana.

(Te invitamos a leer: El incendio en Quito fue provocado, dice la ministra de Ambiente)

Incendio en Bellavista sigue activo; una vivienda resultó afectada Leer más

Muñoz informó que el incendio comenzó entre Guápulo y Cumbayá. Luego se generaron cuatro focos de fuego que estaban activos hasta las 21:20 de este martes. El funcionario manifestó que se está "catalogando de criminales y terroristas" a estos incidentes, pues se considera que fueron provocados.

Evacuaciones como prevención

Muñoz señaló que más de 100 familias fueron evacuadas como medida preventiva y no confirmó daños de casas. "Tuvimos contaminación de fuego en pocas viviendas, no tenemos reporte de personas que hayan fallecido" y hay dos bomberos heridos por tareas de evacuación, aseguró. También se activaron los albergues del Patronato San José.

El burgomaestre reiteró la disposición del Gobierno para que no se apliquen cortes de luz y mencionó que 1.651 policías apoyarán en el control de tránsito en la ciudad. Instó a las personas a no salir en sus vehículos para no obstaculizar el paso de los vehículos de emergencia.

Las personas que evacuaron llevaron los cilindros de gas para evitar explosiones por el avance del incendio de Guápulo. Foto: Karina Defas/ EXPRESO

Ministro de Gobierno pide denunciar

Cortes de luz en Quito se reducen el miércoles 25 de septiembre por los incendios Leer más

El ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, hizo un llamado a que la ciudadanía denuncie si observó qué persona pudo haber iniciado el fuego.

"Si saben qué persona pudo causar estos incendios, queremos ayuda de la ciudadanía, que nos informen. No dejar este incendio como un hecho aislado", dijo el funcionario. Adelantó que Fiscalía está investigando. "No se van a burlar de la ciudad que tanto queremos", mencionó.

Ofrecen recompensa por información

La ministra del Interior, Mónica Palencia, anunció que se ofrece recompensa por brindar información sobre los causantes de estos hechos, para lo cual pueden comunicarse al 131.

Está previsto que hasta siete helicópteros ayudarán desde tempranas horas de este miércoles 25 de septiembre a controlar el incendio en Quito, así como tanqueros y maquinaria pesada que ha entregado la Prefectura de Pichincha.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!