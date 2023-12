Imprudencia de peatones, un mal con mortales resultados

No cruzar por las zonas designadas o distraerse en el celular son algunas de las causas de los siniestros.

Son las 11:30 en la intersección de las calles Catón Cárdenas y Mariscal Sucre (Occidental), al norte de Quito. Es un cruce peligroso, pues los semáforos habilitan a pasar a los autos desde las distintas direcciones.

Con el fin de evitar caminar hasta el paso cebra, 100 metros más allá de donde se encuentra, una mujer con un niño en brazos se lanza a la transitada Occidental, intentando cruzar. Corre, pero los autos le pitan. Cruza hasta el parterre en medio de los cláxones. Ha cruzado la calle con éxito, ha tenido suerte.

Pista de skate moderniza el corazón del Centro Histórico de Quito Leer más

Le invitamos a que lea: Heridos y viviendas afectadas por una deflagración de gas

Ese, sin embargo, no es el caso de todos los quiteños. En un informe publicado recientemente por el colectivo ‘Quito cómo vamos’, se registra un preocupante incremento en el número de peatones heridos en la capital. La cifra pasó, según datos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), de 26% del total de heridos en 2019 a 19,6% en 2020, a 14,5% en 2021 y subió a 44,6% el año pasado.

Eso representó 976 peatones heridos en siniestros. Este año aún no está listo el desglose total, pero según los datos subidos a la plataforma de la ANT, 2.014 personas han resultado heridas en siniestros viales hasta noviembre.

¿A qué se debe este preocupante aumento?

El informe de ‘Quito cómo vamos’, errores como cruzar la calle en lugares no designados, ignorar las señales de tránsito, usar dispositivos electrónicos mientras camina, no prestar atención al tráfico, no mirar a ambos lados de la calle al cruzar y cruzar cuando el semáforo está en verde para los automóviles, son algunos de los principales causantes de estos accidentes, que se registran, principalmente, en intersecciones y pasos cebras de la urbe.

Para la experta en movilidad, Diana Robayo, el auge en la cifra responde a una reducción en la educación vial para adultos.

“Los niños y adolescentes son los principales receptores de la educación vial que dan las instituciones. Los adultos hemos olvidado lo aprendido, o estamos muy apurados para respetar las normas. Son necesarias las campañas virales enfocadas a las redes sociales para reforzar esta información”, dice.

RELACIONADAS Quito conmemora el día de las víctimas por siniestros viales

No obstante, esta también afirma que esto debe complementarse con una infraestructura y señalética adecuadas. “No hay que olvidar que hay sitios donde los pasos cebras se han borrado, no hay pasos peatonales elevados, o no existe señalética de doble vía, o pare. Eso también es un problema a resolver”, dijo.

Las vías más peligrosas de la capital

Entre enero y septiembre de este año se registraron 2.597 siniestros, según datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Estos ocurrieron en cinco vías principales, consideradas las de mayor índice de siniestralidad.

La primera de ellas es la avenida Simón Bolívar, donde hasta esa fecha se reportaron 253 accidentes. En segundo lugar está la avenida Mariscal Sucre, con 225, y de ahí le siguen la avenida Maldonado, la Oswaldo Guayasamín y la 6 de Diciembre.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.