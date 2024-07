La idea de crear un nuevo cantón en Tumbaco causa curiosidad

Elías Guzmán ha vivido sus 73 años en San Roque de Cumbayá. No conoce beneficios de la cantonización.

Cumbayá y Tumbaco son dos de las nueve parroquias que han planteado separarse de Quito, y formarían un nuevo cantón. Pero buena parte de sus habitantes desconoce la propuesta. Algunos están interesados en recibir más información sobre qué beneficios les traería ‘independizarse’.

Elías Guzmán, de 73 años, es “cumbayeño nativo”. Fue dirigente en su barrio, San Roque de Cumbayá, en donde han crecido sus dos hijos, tres nietos y una bisnieta. De pie, junto a una camioneta, con la que brinda servicio de transporte, manifiesta que le gustaría conocer cuáles serían los beneficios de separarse de Quito.

“Algo he oído de esa idea. Supongo que faltan obras, por eso querrán un nuevo cantón, con autoridades propias. Ya no seríamos quiteños, como pasa con la gente de Rumiñahui”.

La Junta Cívica del Ilaló promueve la cantonización de Nayón, Cumbayá, Tumbaco, Pifo, Puembo, Checa, El Quinche, Tababela y Yaruquí, desde 2020.

Marco Veintimilla, su secretario, preside el barrio La Tola Chica 3 de Tumbaco. “Luego de cuatro años, el Municipio no descontamina la quebrada El Payaso”. Por eso va por la cantonización.

Documentación solicitada

En noviembre de 2022, dice, adjuntaron nueva documentación a la Prefectura de Pichincha. En la sesión del 20 de julio de ese año, de la Cámara de Pichincha, que reúne a los consejeros provinciales, pidió adjuntar evidencia del proceso de participación.

De ser posible, se les solicita involucrar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) como testigo y llamar a asambleas, audiencias públicas, etc. Evidenciar la posición de juntas parroquiales frente a la propuesta; como de organizaciones sociales de parroquias; y un análisis sociohistórico de lazos culturales, identitarios y sentido de pertenencia.

¿A cuántos habitantes se les ha expuesto la propuesta?

“Siendo realistas, creo que a un 10 %. Por ejemplo, yo soy presidente de un barrio y tenemos la Federación de Barrios del Valle de Tumbaco, con 186 barrios. Hemos comunicado a todos, por Zoom y en casas barriales, y a 10 o 12 comunas”.

Es una interesante propuesta para descentralizar. El alcalde de Quito no se da abasto. Sería complicado saber en qué punto deja de ser Quito y es Ilaló, en el tránsito Esteban Ortiz médico, vive en Tumbaco

María Clara Dávalos, de Oilsophy, un local ubicado en el Parque Central de Cumbayá, contestó: “No tenía idea” de la propuesta. “Sería bueno, se podría tener un alcalde. Quito es tan grande, que un alcalde no alcanza con todo”.

En la Interoceánica, en Tumbaco, Mariana Arce tiene una tienda. “No me han explicado la propuesta. Pero he oído, me gustaría un alcalde para tener un hospital”.

Luis Agustín Toapanta, de 59 años, nacido en Santa Inés de Cumbayá, señala que se enteró hace cuatro años. “No consultan a los barrios, al pueblo, para abrirse del Municipio. Yo soy parte de un comité. Faltan obras por falta de honestidad de administradores zonales”, considera.

¿La solución a los problemas?

Myriam Jácome, arquitecta urbanista y profesora de la Universidad Católica, dice que crear otro cantón no es la solución. Además, recuerda que: “La Ley del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), que rige desde 1993, busca la integración, la unión de varios cantones; completamente lo opuesto a lo que quieren, desintegrar”.

No tenía idea de la propuesta, pero me gustaría tener un alcalde. Sí estamos desatendidos, no se respetan reglas de tránsito en nuestras calles. Deberían comunicarnos mejor la idea María Clara Dávalos dueña de un negocio

Para la catedrática, hay que buscar el reparto equitativo en el DMQ. “No cada metro cuadrado es igual, por condiciones geográficas, culturales y sociales. La separación de servicios, equipamiento e infraestructura no será sencilla, traería superposición de funciones y burocracia; es más que decir ‘separémonos y pongamos un municipio en Tumbaco’. Hay que discutir cómo se toman el nombre de la ciudadanía (la Junta Cívica). Y se debe exigir a la Alcaldía un proceso de desconcentración de funciones de administraciones zonales”.

