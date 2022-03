Puertas cerradas e incluso cubiertas con rejas. Los hoteles en Ecuador dejaron de operar, temporalmente, en marzo de 2020 por las medidas de confinamiento, para prevenir el contagio de COVID-19, pero algunos establecimientos icónicos capitalinos no lograron levantarse y están a la venta.

Los hoteles Akros (norte), Best Western Plaza (norte) y el NU House Boutique (centro-norte) buscan nuevos propietarios y permanecen cerrados, asegura Norman Bock, presidente ejecutivo de la Asociación de Hoteles Quito Metropolitano.

En el caso del Best Western Plaza (5 estrellas) y el Akros (4 estrellas), ambos llevaban más de dos décadas de operaciones en el norte de la capital, aseguró Raúl García, presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha (Captur). En el caso del NU House Boutique (3,5 estrellas), su inauguración fue en 2007, época de apogeo de La Mariscal como la ‘zona rosa’ más concurrida de Quito.

Los tres hoteles, de propietarios ecuatorianos, han tenido ofertas de inversionistas interesados, pero estas no se han concretado, según Bock.

Juan Fernando Rueda, exgerente de del NU House Boutique y presidente de la Asociación de Hoteles de La Mariscal, contó que el establecimiento está en proceso de liquidación y busca venderse. Recuerda que dejó de operar en abril de 2020.

“Los tres siguen en venta y no han logrado conseguir comprador, están en ese proceso (...) Si han tenido propuestas diferentes pero no han llegado a un acuerdo”, aseguró el titular de Hoteles Quito Metropolitano.

Luego de que haya una propuesta que convenza a los propietarios, el trámite de compra-venta puede demorar unos dos meses, aseguró Bock.

La mayoría de propietarios en La Mariscal ven como un momento estratégico para vender.

Juan Fernando Rueda, Asoc. Hoteles de La Mariscal

El cierre definitivo de los hoteles significa un menor brillo y una pérdida para la oferta hotelera de la capital, señaló el titular de la Captur.

Si bien los hoteles permanecen cerrados al público, estos trabajan con personal de mantenimiento y limpieza que realizan trabajos periódicamente.

(Los hoteles) han recibido propuestas, pero quizás no les han convenido o están en análisis.

Norman Bock, Hoteles Quito

Según cifras de la Federación Hotelera del Ecuador, que agrupa a 800 establecimientos en el país, cerraron de manera definitiva un total de 47 de hoteles en 2020 debido a la crisis agravada por la pandemia de COVID-19.

En el centro norte

Fue uno de los primeros en anunciar el fin de sus operaciones. Durante la parte más complicada de la pandemia de COVID-19, en agosto de 2020, el hotel anunció el cierre definitivo de sus operaciones. El hotel, que consta de dos torres y que está ubicado en la avenida 6 de Diciembre, fue construido en 1986. Según información de la Captur, este establecimiento empleaba a más de 100 personas. Poseía la categoría de cinco estrellas.

En plena plaza foch

Inaugurado en 2007, el NU House Boutique Hotel cerró sus puertas también en medio de la pandemia. Con su fachada de madera y en plena Plaza Foch, el establecimiento buscaba ser un atractivo para los turistas locales y extranjeros. Esa zona capitalina ha sido una de las más afectadas luego de la crisis económica. El hotel contaba con tres bares y restaurantes que servían comida latinoamericana y bebidas tropicales.

Una cadena internacional

El hotel Best Western Plaza pertenecía a la cadena internacional Best Western. En su página web ya no consta el hotel quiteño dentro de su cadena. De la capital, solo consta el Hotel Rincón de Puembo. Best Western International es una cadena hotelera con aproximadamente 4.000 hoteles en más de 80 países y territorios de los cinco continentes. Esta cadena hotelera está basada en Phoenix, Arizona, Estados Unidos.

Unos 30 Hoteles a la venta en La Mariscal

En la zona de La Mariscal, la situación de los hoteles es más crítica. En el lugar hay establecimientos más pequeños y hostales que han sufrido el embate de la pandemia y la competencia de la aplicación Airbnb. Según Juan Fernando Rueda, presidente de la Asociación de Hoteles de La Mariscal, actualmente hay unos 30 establecimientos a la venta debido a la compleja situación. En la zona hay hoteles de una, dos, tres, cuatro y cinco estrellas y hostales. Muchos propietarios buscan deshacerse de sus establecimientos debido a que la reactivación no repunta en la zona.

La ocupación hotelera en la capital ecuatoriana rondó 2021 el 26 %, con una mayor recuperación en los hoteles de cuatro y cinco estrellas.

Mientras tanto, los más pequeños “están incrementando en un 15 o 20 por ciento”, y “en promedio la ocupación llega a un 26 por ciento”, según información de Quito Turismo.

El último feriado de Carnaval fue un aliciente para el sector y se espera que sea el inicio de una recuperación más acelerada. Según información del Ministerio de Turismo, los turistas gastaron un promedio de 65 dólares, junto a una ocupación hotelera del 46%, es decir, 13 puntos porcentuales por encima de 2021. Además, con relación al año pasado hubo una reducción del 21% en emergencias. En total, el feriado de Carnaval movió 48,9 millones de dólares.