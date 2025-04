¿Hay plan de riesgos? Concejales de Quito y vecinos cuestionan su eficacia

Las lluvias continúan generando emergencias en varios sectores de Quito y, con ellas, crece también el descontento ciudadano por la falta de acciones preventivas por parte del Municipio. A pesar de que el pasado marzo el Concejo Metropolitano aprobó el Plan Metropolitano de Gestión Integral de Riesgos y Desastres, concejales y vecinos coinciden en que su aprobación llegó tarde, cuando la ciudad ya estaba sumida en una crisis invernal.

Las emergencias ´por lluvias no paran

Desde que iniciaron las precipitaciones, la capital se ha enfrentado a deslizamientos de tierra, inundaciones, colapsos de quebradas y caídas de árboles que han afectado principalmente a moradores de barrios vulnerables. Uno de los incidentes más recientes ocurrió el viernes 11 de abril, cuando parte del muro de un edificio en la parte alta de Guápulo se desplomó sobre una vivienda ubicada entre las calles Caminos de Orellana, en la parte baja del barrio.

Mariana Fernández de Córdova, propietaria de la casa afectada, relata que el hecho ocurrió alrededor de las 23:00. “Escuché un estruendo, minutos antes hubo un cortocircuito. Cuando salí, vi cómo parte del muro había destruido el techo de mi casa. Un sillón grande evitó que la roca saliera por la pared y llegara al patio”, relata.

Ella asegura que no fue una roca la que cayó, como inicialmente se informó, sino parte de la estructura del muro de un edificio, ubicado en la parte alta de la González Suárez y que bajó toda la montaña y afectó su vivienda. Asegura que, pese a las reiteradas exigencias para que se construyan cunetas de coronación y se implementen sistemas de alcantarillado para los edificios ubicados en la zona alta, no han tenido respuesta. “No tienen alcantarillado, no hay control de construcciones. Todo el escurrimiento baja hacia Guápulo”.

Otro caso que evidencia la falta de prevención ocurrió el pasado 6 de abril en la avenida De los Conquistadores, cuando el colapso de una quebrada destruyó el tercer piso de una vivienda. Patricio Collahuazo acudió días después para reconectar el agua potable de la casa que resultó afectada, ya que desde el incidente no cuentan con este servicio. El tercer piso de la casa de sus familiares quedó destruido. “El Municipio recién está limpiando la quebrada. Esto debió haber sido hecho antes del invierno. En diciembre ya advertimos que había filtraciones y que podía pasar una emergencia, pero no hicieron nada”.

También cuestiona el uso del Plan de Riesgos, asegurando que no se escucha a los vecinos y que no existen acciones concretas de prevención. “El Inamhi hace advertencias constantes y ya se conocen las zonas de riesgo. ¿Por qué no hay medidas de prevención?”.

Intervención. Personal municipal continúa con la limpieza en el sector de la quebrada en la Av. de Los Conquistadores en Guápulo. Karina Defas

¿El Plan de Riesgos es útil para evitar emergencias?

El concejal Fidel Chamba critica la gestión municipal. Afirma que no existe una lógica de planificación ni seguimiento por administración zonal o de barrio. “En San Pedro de Guajaló no se ha hecho la limpieza de sumideros, alcantarillas ni colectores. Lo mismo en Virgen del Quinche, donde he hecho varias denuncias. He solicitado al Municipio la planificación integral para la intervención de quebradas y hasta ahora no se ha presentado nada al Concejo”, aseguró.

El edil Wilson Merino se suma a las críticas. Considera que la administración del alcalde Pabel Muñoz actúa siempre de forma reactiva. “El Plan de Gestión de Riesgos fue aprobado en marzo, en pleno invierno. Esperaron a que estemos en crisis para aprobarlo. Siempre estamos detrás de la tragedia, con muy poca visión preventiva”. El concejal también recordó que en la avenida Simón Bolívar se formaron acumulaciones de agua por falta de limpieza de sumideros. “En Guápulo siempre se pidió la construcción de muros de contención. Después de la emergencia, se registró otra casa afectada por la caída de rocas. El alcalde solo pone muros en edificios municipales, cuando lo que Quito necesita son muros que eviten tragedias”.

Los muros que Quito realmente necesita son muros de contención, que eviten tragedias causadas por las lluvias. Wilson Merino concejal

Otra preocupación es el recorte presupuestario que afectó a la Secretaría de Seguridad. “No hay una institucionalidad clara. La falta de planificación oportuna tiene consecuencias. Se preocupan más por la coyuntura que por los temas de fondo. El alcalde pone el orden del día del Concejo y no prioriza lo urgente”, insiste Merino.

La concejal Analía Ledesma, considera que un plan no es una solución, es una herramienta. “No está lejos de ser útil, pero debe estar acompañado por acciones concretas, control de construcciones y participación de administraciones zonales”. Manifestó que el plan se estructura en cinco ejes: fortalecer la gobernanza en gestión de riesgos con acciones interinstitucionales, promover el conocimiento del riesgo mediante la socialización comunitaria, fomentar medidas de prevención, incentivar la participación ciudadana, y mejorar la capacidad de respuesta. Sin embargo, advierte que si la ciudad continúa con construcciones desmedidas, sin control ni sistemas adecuados de drenaje, los planes se quedarán solo en el papel.

