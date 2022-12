Día siete. Las festividades de Quito continúan y la algarabía ciudadana está en auge. Todos quieren ser parte del homenaje por los 488 años de fundación. Chullas, chagras, extranjeros y también guayaquileños se alistan para vivir las fiestas y algunos cuentan cómo las celebran desde sus rincones.

A Quito se lo celebra desde el ayer y hoy Leer más

Julieta Cedeño llegó desde la Perla del Pacífico hace 11 meses. Una oferta laboral la hizo aterrizar en estas tierras que, como ella indica, ya las siente suyas. Esta es la primera vez que está de cara a un evento de este tipo. La emoción y ansias la embargan, espeta.

“Quiero subirme a una chiva. Me han dicho que el ambiente es maravilloso. Mis amigos quiteños también me están entrenando para el campeonato de 40. Asistiré a la vaca loca y, por supuesto, el canelazo ya lo he probado. Es muy rico. En sí, toda la ciudad y su gente es maravillosa. Lo que más me encanta de estas fiestas es que he constatado que a la gente le gusta vivir estos momentos dentro de la ciudad, recorriendo cada rincón, rescatando cada tradición; en cambio, en Guayaquil no se vive eso. Son fiestas y la gente sale de la ciudad hacia la playa o a Cuenca. No tiene sentido”.

El acento costeño todavía lo conserva Cedeño. Casi intacto, pero no tanto como la fidelidad por la gastronomía de su ciudad. La joven comunicadora confiesa que se dejó conquistar por la sal quiteña; así como por los parajes naturales que la rodean, la historia que esconde en cada esquina del Centro Histórico y por la seguridad con que todavía transita en la ciudad.

Las ‘chivas’ tienen prohibido circular en tres perímetros Leer más

“El locro de papa es lo más rico que he probado en Guayllabamba. Las tripas de La Floresta también me encantan. Pero también el clima de esta ciudad es majestuoso. Soy una guayaca a la que no le gusta mucho el calor y esto es perfecto para mí. Pero el cielo de Quito es bello. Con él me quedo encantada y estoy contenta de festejarla”, agrega.

Según el último censo poblacional realizado en 2017, Quito es la segunda ciudad más poblada del país, después de Guayaquil. Del total de los residentes, los quiteños representan el 45,3 % y los chagras y foráneos ocupan el 54,7 %.

Sonia Patiño forma parte del porcentaje de los residentes provenientes de otros puntos del país. Es guayaquileña y trabaja en el área administrativa de una aerolínea internacional.

Por su trabajo ha entrado y salido con frecuencia de Quito, pero jamás se quedó permanente, hasta hace un mes.

Según lo que le han dicho sus conocidos, las fiestas de la capital son buenas y ante eso se despertó su entusiasmo.

600 barrios participaron de la tradicional Minga de la Quiteñidad Leer más

“Pienso celebrar a la capital de la mejor manera, con mesura, pero haciendo cada una de las cosas que están programadas en mi trabajo. Me he sorprendido mucho al constatar que tenemos costumbres y tradiciones diferentes. Somos ciudades próximas, pero parecemos países ajenos. Quito me encanta, tiene una cultura muy rica, una cultura linda y la experiencia quiteña que he vivido ha sido única”.

Para los próximos cuatro días vigentes comenta que tiene una programación laboral y personal de festejos, entre ellos la elaboración y degustación de platos típicos, elección de la quiteña y quiteño bonito, campeonato de futbolín, de 40, trompo y una trivia sobre fechas especiales en torno a la fundación de la ciudad.

“Siempre he sido mala para los naipes, pero voy a hacer un esfuerzo. Todavía no he escuchado las jergas que utilizan en este tradicional juego, pero me han dicho que es jocoso y entretenido. Yo me contento con alentar. Para el futbolín sí me apunté con seguridad y el trompo también lo intentaré. A nivel personal también tengo una programación que pienso cumplir con mis amigos y recorrer sitios turísticos como La Ronda, El Panecillo y otros más”.

La seguridad es un aspecto que a Patiño no le quita el sueño, incluso reconoce sentirse más segura recorriendo calles de la capital que de la urbe porteña. Hasta la fecha no ha sido víctima del hampa, pero también toma sus precauciones.

“Me siento más segura en Quito porque no es tanto como en Guayaquil, pero al menos camino más tranquila y puedo conocer bastantes sitios interesantes”, finaliza.