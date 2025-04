Gobierno y Municipio de Quito se enfrentan por el deslizamiento en Guápulo

El deslizamiento de tierra que ocurrió en Guápulo la tarde del 6 de abril de 2025 desató un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno Nacional y el Municipio de Quito.

La noche de ese día, el ministro de Gobierno, José de La Gasca, en una entrevista con Teleamazonas habló sobre diversos temas, entre ellos el proceso electoral y también sobre la emergencia que se vivía ese momento en Guápulo, la noche del domingo.

De La Gasca aseguró que llegó a la zona, junto a otras autoridades del Gobierno, pero no encontró ni al alcalde, Pabel Muñoz, ni a funcionarios del Municipio. "Es importantísima la presencia, sobre todo cuando las alcaldías no llegan a tiempo. Yo acabé de venir de Guápulo, pero no lo vi al alcalde, no vi a gente del Municipio con quien pudiera conversar, pero estábamos nosotros", dijo.

Este 7 de abril, en su informe semanal Frecuencia Quiteña, Muñoz se refirió al tema. "Algunos solo fueron a tomarse la foto", mencionó. También agradeció a las distintas entidades municipales que trabajaron para atender la emergencia.

En su intervención señaló que con los bomberos y la Empresa de Obras Públicas se analizaba la manera técnica de retirar el árbol que cayó sobre una casa de tres pisos y fue cuando llegaron alrededor de 30 militares con escobas. "Gracias por el apoyo pero con las escobas no retirábamos el árbol. Los árboles se retiran, no se barren", acotó.

Muñoz recalcó que apenas conocieron sobre el deslizamiento en Guápulo, 10 instituciones del Municipio activaron su sistema de respuesta. La Secretaría de Seguridad y Gestión de Riesgos lideró las acciones en el sitio.

Además, se entregó ayuda humanitaria, comida caliente y kits de limpieza a las familias afectadas y se inició un estudio socioeconómico para reponer los enseres afectados, conforme a la normativa vigente.

