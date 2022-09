El robo de una gasolinera ubicada en la avenida Mariscal Sucre, sector El Condado, norte de Quito, activó las alarmas comunitarias de la zona y conmocionó a los moradores del barrio. El evento se registró el miércoles 21 de septiembre, a las 10:00.

Juan fue parte de este suceso. Como despachador de la estación, estuvo en su turno matutino. Todo transcurría normal hasta que no quedó ni un solo vehículo más por abastecer. Fue entonces que tres antisociales llegaron por la parte trasera de la bomba y encañonaron a los otros tres empleados que se encontraban en el sitio.

Con un revólver artesanal y una pistola de juguete amedrentaron a las víctimas. De la caja lograron sustraer 500 dólares, entre billetes y monedas. En su poder también tenían dos teléfonos celulares, papel aluminio y unas llaves.

“Nos arrebataron los canguros en donde teníamos todo el dinero. Afortunadamente, ya habíamos enviado una cantidad considerable al banco, si no habría sido mucho peor. Uno de los delincuentes me apuntó con el arma en la cabeza y solo nos dijo que no nos movamos”, relató Juan.

Tras registrarse el asalto, el personal dio aviso a la Policía, misma que realizaba un patrullaje preventivo por el sector. Su reacción fue inmediata.

Según el coronel Patricio Campaña, jefe del distrito La Delicia, los sospechosos huyeron a bordo de un bus de servicio urbano, hacia el barrio Pisulí, al noroccidente.

Fue entonces que las alarmas policiales se activaron e inició el rastreo y posterior persecución de la unidad en que se escondieron los delincuentes. Minutos más tarde, los hampones fueron capturados en la calle Camino de Carretas, conocida por su alta peligrosidad, así como por ser el principal camino de conexión hacia los barrios altos de El Condado.

Entre las pertenencias se identificaron todos los objetos de valor que enunció uno de los afectados. Posterior a su detención fueron reconocidos por las víctimas para después llevarlos antes las autoridades judiciales.

Evidencia. Entre las pertenencias encontraron dos armas de fuego, una artesanal y otra de juguete. Henry Lapo

Pero este atraco ya lo veían venir, dijo Juan junto a los otros despachadores, quienes contaron que hace un mes, otros compañeros, de otras estaciones de servicio, situadas en otros puntos de la ciudad, ya habían sido saqueados.

“Anteayer tuvimos una reunión con los administradores y nos dijeron que iban a tomar medidas de seguridad para precautelarnos, pero no nos dieron tiempo a nada. Después de ese atentado siento que me quedé con los nervios alterados”.

El oficial de Policía corroboró que el mes pasado ya hubo otro asalto parecido en su distrito. En esta ocasión no hubo detenidos y el dinero no se recuperó.

Pese a ello, Campaña sostuvo que el robo a personas es el mayor delito que se comete en su jurisdicción. Ante este hecho tomarán medidas restrictivas y de seguridad extrema para evitar nuevos actos, añadió.

“Estamos trabajando con el eje de investigación para conocer si hay vinculación de los sospechosos con robos a otras gasolineras. Por lo pronto, sabemos que tienen antecedentes penales y esperamos que las autoridades los juzguen y no quede impune”, finalizó el oficial.