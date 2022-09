Tumbaco: el centro de una contienda delictiva

Balaceras a plena luz del día, robos a personas y venta de drogas son parte del nuevo escenario que cobija a Tumbaco, al noroccidente de Quito, desde hace cuatro años aproximadamente.

Según sus habitantes, esta parroquia rural se ha convertido en el centro de disputa entre dos bandas delictivas dedicadas al tráfico de alcaloides: los Lobos y un ala venezolana.

Así lo afirma Luis Ruiz, un residente de hace 20 años, quien cuenta que la venta de narcóticos se ejecuta bajo la fachada de barberías, principalmente, pese a que el mayor supermercado se ubica en el parque central de la zona.

Para el hombre, esta sería la principal motivación y explicación para los últimos cuatro tiroteos que se registraron desde junio de este año. El primero fue cuando hubo el paro y un hombre fue asesinado en una gasolinera. El segundo momento se generó el 16 de junio, cuando alias Negro David sufrió el ataque de un sicario en el interior de un local de tecnología. Y el tercero se remonta a inicios de agosto, donde un hombre fue baleado tras resistirse a un asalto en el parque central. Pero el último hecho violento se marcó el 9 de septiembre. Aquí, un hombre acribilló a otros dos que estaban en el interior de una barbería. Nadie resultó muerto.

“Todos sabemos que la disputa está entre ecuatorianos y venezolanos. Quieren eliminarse los unos a los otros, pese a que puedan llevarse nuestras vidas encima. No sabemos por qué la Policía oculta que los delitos han sido por droga. Necesitamos urgente que se tomen cartas en el asunto porque no podemos vivir en zozobra”, agrega Ruiz.

Carlos Jiménez trabaja como cuidador de vehículos en la plaza central, donde, según él, se concentra el peligro y el hampa cada tarde y noche.

Casi armados. Los cuidadores de carros optan por herramientas de apoyo caseras para defenderse de presuntas bandas criminales que operan en la plaza central de Tumbaco, principalmente. Gustavo Guamán

El hombre, de aproximadamente 65 años, dice que los delincuentes transitan por el sector en grupos de cuatro a cinco personas. Armados con revólver o cuchillo. Y siempre listos para amenazarlos en caso de que se resistan a pagarles una “vacuna” de un dólar o más.

Jiménez, así como otros cinco trabajadores del sector, no cuenta con ningún tipo de arma para defenderse y solo se llena de valor para cumplir con su trabajo.

“Yo cargaba un bate, pero la Policía me lo quitó. Después decidí construir un arma camuflada porque hace un mes ya me atacó una banda y me tocó enfrentarme con los taburetes de un restaurante. Vivimos colgados del miedo, del terror, de la inseguridad”.

Desde la Policía Nacional, Fernando Quiroga, jefe del distrito Tumbaco, confirma dos de los cuatro acontecimientos violentos citados. Esto debido a denuncias receptadas. Asimismo, acepta que la inseguridad se ha incrementado en su jurisdicción, pero también aclara que ante esto no se ha quedado de brazos cruzados y han reforzado esfuerzos con la participación de otras instancias públicas para recuperar el orden y la seguridad.

“Una manera de disuadir a la delincuencia es formando al pelotón todos los días en los 30 puntos críticos (plazas, parques, calles) que hay en las 8 parroquias. Estamos tras la pista de bandas que siguen generando molestias”, finaliza.