Fuertes lluvias en Tumbaco: 14 viviendas inundadas y daños materiales

Las intensas lluvias que azotaron la capital la tarde y noche del lunes dejaron a su paso un escenario de desolación en San José de Collaquí, valle de Tumbaco.

Al menos 14 viviendas sufrieron graves afectaciones debido a la acumulación de agua y lodo, dejando a varias familias en la incertidumbre y con enormes pérdidas materiales.

El agua y el lodo se llevó todo

Hugo Ushiña es uno de los damnificados. Hasta la tarde de ayer continuaba rescatando lo poco que quedaba de su hogar: muebles empapados, los cuadernos de su hija destruidos y otros enseres cubiertos de barro. “Los colchones los tuve que dejar en el patio. No tenía donde dormir. Pasé la noche sacando el agua y lodo, ayudando a mi madre, que es de la tercera edad, para intentar salvar nuestras cosas, pero todo se mojó”, relató con impotencia.

Los útiles escolares de su hija, de nueve años, quedaron inservibles. En su criadero, los cuyes, gallinas y conejos fueron arrastrados por la corriente. “Solo unos pocos lograron salvarse”.

Ushiña se encontraba trabajando en Pifo cuando recibió la llamada de su niña, alertándole del desastre. “El agua entró rápido a la casa y alcanzó más de un metro de altura”.

La fuerza del agua no solo afectó su vivienda. El torrente formó ríos improvisados que arrastraron todo a su paso, destruyendo un muro que resguardaba la casa de su hermana.

Daños. El taller de costura de Sonia Guaña resultó afectado. Máquinas y telas se mojaron. GUSTAVO GUAMAN

Los sembríos de maíz, aguacate y alfalfa quedaron arruinados; mientras que los animales de granja que se encontraban en jaulas no pudieron salvarse. “En menos de una hora, todo desapareció”, manifestó Ushiña, visiblemente afectado.

La fuerza del agua arrasó con todo. Pedimos ayuda a las autoridades para que tomen acciones y estas emergencias no vuelvan a suceder. Las lluvias van a continuar. Hugo Ushiña afectado por las inundaciones en Tumbaco

Sonia Guaña también sufrió las consecuencias de las precipitaciones. Su taller de costura quedó anegado, a pesar de los esfuerzos de vecinos y familiares que intentaron crear canales para desviar el líquido. “Fue demasiado tarde. El agua entró con fuerza y se llevó materiales, máquinas y también los enseres de la casa de mi hermana”, dijo la mujer con resignación.

Guaña ha vivido en Collaquí por 25 años y aseguró que estas inundaciones no son nuevas. “El problema es que no hay un sistema de desfogue adecuado. Las alcantarillas colapsan porque ya no abastecen para la cantidad de habitantes que somos”, explicó.

César Estrella, técnico de riesgos de la Administración Zonal, detalló que los bomberos realizaron la succión del agua acumulada y la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado (Epmaps) utilizó un hidrosuccionador para retirar el lodo de las viviendas.

También se retiró el material pétreo de los cerramientos colapsados, para habilitar las vías afectadas. Sin embargo, en la zona sigue siendo un problema crítico la falta de sumideros y de un sistema de alcantarillado adecuado.

Luis Guambi, otro residente de la zona, coincide con esta afirmación. “Los cerramientos de muchas viviendas no fueron construidos con estudios técnicos adecuados y no cuentan con desfogues. Esto agrava la situación cada vez que llueve fuerte”.

Crecimiento poblacional pasa factura a Tumbaco

También cuestionó las acciones de las autoridades para evitar los incidentes que posiblemente causarán las precipitaciones. “Ahora fue Collaquí, ¿pero qué está haciendo el Municipio para prevenir nuevas emergencias?”.

Afectación. El río que se formó por la lluvia destruyó un muro y propició el ingreso del agua al predio. GUSTAVO GUAMAN

Collaquí antes era una zona agrícola y ha crecido rápidamente, dando lugar a fraccionamientos, sin contar con una infraestructura adecuada para afrontar las lluvias. Julio Valdivieso ,administrador zonal de Tumbaco

Julio Valdivieso, administrador zonal de Tumbaco, precisó que Collaquí antes era una zona agrícola y ha experimentado un crecimiento acelerado, lo que ha generado fraccionamientos sin la infraestructura adecuada para afrontar lluvias intensas. Sin embargo, ofreció que se llevarán a cabo mesas de trabajo con las personas afectadas para crear un plan que sirva para mitigar futuras emergencias.

Actualmente se ejecuta un monitoreo constante de las quebradas, en el cerro del Ilaló, para prevenir eventuales desastres. La limpieza periódica de estos cauces ha evitado que los incidentes sean mayores.

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) atendió cuatro incidentes relacionados con las lluvias el lunes. Tres de ellos ocurrieron en la Administración Zonal de Tumbaco y en el norte hubo una acumulación de agua en una mecánica.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una alerta, advirtiendo que se esperan lluvias entre moderadas y fuertes en gran parte del país, lo que podría propiciar inundaciones y deslizamientos de tierra.

