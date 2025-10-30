Fuertes lluvias e inundaciones sorprenden a Quito este 30 de octubre

Tránsito complicado en la avenida 12 de Octubre por acumulación de agua tras fuertes lluvias.

Intensas lluvias, fuertes vientos y tormentas eléctricas afectaron diversos sectores de Quito la tarde de este jueves, provocando inundaciones en al menos cinco puntos de la ciudad y caos vehicular en varias avenidas principales.

Le invitamos a que lea: Quito: gimnasio sin permisos en Calderón fue clausurado tras muerte de un niño

Lluvias intensas en Quito

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una alerta por lluvias intensas acompañadas de tormentas y caída de granizo, principalmente en la zona centro, sur y de manera dispersa en el norte de la capital.

Falsificación de documentos vehiculares: AMT de Quito se suma a las investigaciones Leer más

Sectores como la avenida Colón, avenida América y avenida 10 de Agosto registraron precipitaciones repentinas que sorprendieron a transeúntes y conductores. En la avenida Mariscal Sucre, a la altura de El Bosque, el agua acumulada provocó inundaciones que dificultaron el tránsito.

El ECU 911 reportó acumulación de agua en sectores como La Paz, El Inca y La Floresta, y a través de las cámaras de videovigilancia se evidenció caos vehicular en El Pinar, El Trébol, Parque El Arbolito y los túneles de San Juan.

Esteban Cárdenas, jefe del Cuerpo de Bomberos de Quito, indicó que además de las lluvias, se registró caída de granizo en diferentes puntos de la ciudad, aumentando el riesgo para peatones y automovilistas.

#Opinión #Lluvias basta un aguacero para que otra vez colapsen las calles en #Quito… 💭



Este problema no es nuevo, tampoco la falta de prevención 😐. pic.twitter.com/Y8t7j1h1dd — Verónica Miño Y. (@verominoy) October 30, 2025

Criticas por parte de los usuarios

En las avenidas 12 de Octubre y Patria, los pasos a desnivel presentaron acumulación de agua. Los bomberos acudieron de inmediato para limpiar sumideros y retirar escombros de la vía, facilitando la circulación vehicular.

Las autoridades locales recomiendan extremar precauciones al conducir y evitar zonas inundables, mientras el Inamhi mantiene vigente la alerta meteorológica.

Eso!!! Tenían que esperar a que empiece la temporada de lluvias intensas en Quito para limpiar los sumideros. No hace falta que socialicen nada, era obvio, si no los vimos trabajando todo el verano. No podríamos esperar más de ustedes 😘 https://t.co/NgyHVHFfCX — lalolalelilolu (@lalolalelilolu) October 30, 2025

Inundaciones en la 12 de Octubre y otros sectores de Quito tras fuertes lluvias. Usuarios en redes sociales criticaron la falta de gestión municipal: “Lluvias basta un aguacero para que otra vez colapsen las calles en Quito… ”, señaló Verónica Miño.

Otro usuario cuestionó: “¡Eso! Tenían que esperar a que empiece la temporada de lluvias intensas para limpiar los sumideros. No hace falta que socialicen nada, era obvio, si no los vimos trabajando todo el verano. No podríamos esperar más de ustedes”.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.