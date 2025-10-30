Fatal accidente de tránsito en la Ruta Viva deja tres fallecidos: Hay cierres viales

Tres vehículos estuvieron involucrados están involucrados en un accidente de tránsito en la Ruta Viva.

Un accidente de tránsito que involucró vehículos pesados y livianos se registró en la Ruta Viva la mañana del 30 de octubre de 2025

n fatal accidente de tránsito se registró la mañana de este jueves en la Ruta Viva, una de las vías con mayor índice de siniestralidad vial en Quito. El hecho ocurrió alrededor de las 08:40, a la altura del desvío hacia la Intervalles, según informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Le invitamos a que lea: Encapuchados armados asaltan una chiva en el suroriente de Quito

Cierre vial por accidente de tránsito

De manera preliminar, la entidad confirmó tres personas fallecidas y siete personas heridas como consecuencia del siniestro, en el que estuvieron involucrados tres vehículos pesados, cuatro livianos y una motocicleta.

Nuevas estrategias vecinales mejoran la convivencia y seguridad en barrios de Quito Leer más

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) indicó que el fuerte impacto provocó un incendio vehicular en la zona, por lo que varios equipos especializados acudieron al lugar para controlar las llamas con agentes espumógenos.

“Nuestros equipos se encuentran trabajando en la extinción del fuego y en la limpieza de la calzada para evitar nuevos accidentes”, informó el CBQ a través de sus canales oficiales.

Como medida de seguridad, la Ruta Viva fue cerrada en sentido Quito - Aeropuerto, mientras se desarrollaban las labores de atención a las víctimas, remoción de los vehículos siniestrados y limpieza del combustible derramado.

Fuerte accidente de tránsito en la Ruta Viva a la altura del desvío hacia la Intervalles @AMT_Quito. Otra vez el transporte pesado está involucrado. Los controles y las “técnicas de prevención”, como quitar un carril en ciertos tramos para disminuir la velocidad no funcionan. pic.twitter.com/37ds8L8SEj — JuanFran Espinosa (@soyeljuanfran) October 30, 2025

La AMT señaló que tres carriles permanecen cerrados a la altura del desvío hacia Puembo y recomendó a los conductores tomar vías alternas, como la avenida Interoceánica o el Camino de Los Conquistadores, para evitar congestionamientos.

💥🚗 #Actualización | Siniestro de tránsito Ruta Viva e Intervalles.



🚗 Siete vehículos y una motocicleta estuvieron involucrados.



🤕 Preliminarmente se registran siete personas heridas y lamentablemente tres víctimas mortales.



👩‍🚒 Nuestro equipo realiza tareas de extinción… pic.twitter.com/QIFhSBy4le — Bomberos Quito (@BomberosQuito) October 30, 2025

Hasta el momento, las causas del accidente están bajo investigación por parte de las autoridades competentes. La AMT recordó a los conductores mantener la precaución al circular por la Ruta Viva, donde se han registrado varios accidentes graves en lo que va del año, principalmente por exceso de velocidad y pérdida de carril.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.