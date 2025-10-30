Expreso
  Quito

usuarios de una chiva fue asaltada.
Imagen referencial. Delincuentes armados asaltan una chiva en el sector Jardín del Valle, suroriente de Quitoarchivo

Encapuchados armados asaltan una chiva en el suroriente de Quito

Tres hombres armados y encapuchados asaltaron a los propietarios de una chiva en el sector Jardín del Valle

Un violento asalto quedó registrado por las cámaras de seguridad del sector Jardín del Valle, en el suroriente de Quito. En las imágenes se observa a tres hombres encapuchados que irrumpen en una chiva turística y amedrentan con armas de fuego a las personas que se encontraban en el vehículo.

Los delincuentes se robaron hasta el televisor de la chiva 

Los delincuentes obligaron a las víctimas a entregar sus pertenencias y, posteriormente, sustrajeron los equipos electrónicos utilizados en el automotor, entre ellos un televisor y varios parlantes. Tras cometer el delito, huyeron en un vehículo que los esperaba a pocos metros del lugar.

Según el testimonio de los moradores del sector, el hecho ocurrió la noche del viernes 24 de octubre de 2025, cuando los propietarios realizaban labores de limpieza y mantenimiento de la chiva para dejarla lista para el siguiente día.

“Cuando estaban bajando los equipos y haciendo la limpieza, los delincuentes aprovecharon y se llevaron todo lo que tenían a mano”, relató una moradora del sector, aún conmocionada por lo sucedido. El vecino aseguró además que el vehículo en el que escaparon los asaltantes ha sido visto en otras ocasiones y estaría relacionado con otros robos en la zona.

La Policía investiga el hecho

Desde la Policía Nacional se informó que, hasta el momento, no se han registrado denuncias formales por el hecho. No obstante, las autoridades anunciaron que reforzarán los patrullajes y controles en el sector Jardín del Valle y zonas aledañas.

Asimismo, recomendaron a la ciudadanía mantener precaución en actividades nocturnas o en lugares con poca presencia policial.

El video del asalto circula en redes sociales y ha generado preocupación entre los moradores del suroriente capitalino, quienes piden una mayor presencia policial para evitar nuevos hechos de violencia.

