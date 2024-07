La falta de un proyecto bandera en la alcaldía de Muñoz ya se evidencia en Quito

Luego de un año y dos meses en la Alcaldía de Quito, Pabel Muñoz enfrenta bajas calificaciones a su trabajo, según encuestas. Y críticas de concejales, que señalan problemas en su gestión en las áreas de movilidad, ordenamiento del comercio autónomo, manejo de la basura y subejecución presupuestaria.

“Al haber completado el 25 % ya del período para el que fue elegido (2023-2027) se debería poder identificar hitos de su gestión. Es decir, señalar que el alcalde Muñoz lleva la antorcha en unos tres temas, lo que no se logra ver aún”, señala Irma Jara, especialista en gestión y administración pública y profesora de posgrado en el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN). Ella comenta que tras los primeros cien días de labor del burgomaestre, se creía que los temas en los que destacaría serían movilidad y desarrollo económico productivo.

“Pero un año después tenemos quejas y no hay un tema en el que destaque”, sostiene la especialista. Aunque pide tomar en cuenta que el funcionario, si bien cuenta con experiencia en la gestión pública, encara otro escenario: crisis y recesión, no tiene a un presidente afín y el ambiente es preelectoral en el país.

¿Qué dicen los concejales sobre la gestión de Muñoz?

Desde junio han sido visibles los desacuerdos entre Muñoz y los ediles Wilson Merino (quien llegó en alianza entre Imparables y la RC) y el socialista Andrés Campaña, por las cámaras en las casas de miembros del Concejo y por el mantenimiento del metro, respectivamente.

Pero no son los únicos que lo critican. Fidel Chamba (socialista y SUMA) expuso una aparente “negligencia” de la Empresa de Aseo (Emaseo), por falta de mantenimiento de los recolectores. Analía Ledesma (ID), en cambio, asegura: “Un año y Quito no renace”, en alusión al eslogan de campaña.

Para la edil Sandra Hidalgo, se están inaugurando “obras represadas desde 2023”. Menciona arreglos de una escalinata en Guápulo y el Itchimbía, un parque en San Sebastián y canchas en La Libertad.

La especialista Jara precisa que el 2023 fue agobiante por la muerte cruzada. Entonces, dice, Quito cerró con el 75 % de ejecución presupuestaria, que le parece baja. Sin embargo, recuerda que Muñoz no manejó el año completo de la administración.

Aceptamos las críticas, pero han dejado de ser propositivas. Entendemos que incide la época electoral. El alcalde está solucionando las necesidades más urgentes. Emilio Uzcátegui concejal metropolitano

Jara anota que el alcalde pudo haber encontrado procesos de contratación en marcha, con estudios que quizá sometió a correcciones o declaró desiertos.

Pero le recomienda más transparencia. Si recibió el metro, que lleva 14 años en ejecución, debería abrir las cuentas, para que todos puedan revisarlas y convocar a la academia y a expertos para que le ayuden.

Sobre movilidad, Jara indica que en el informe de gestión de 2023 ya se señala que la ejecución presupuestaria en ese campo llegó al 59 %. “Es una problemática que asumió el alcalde y que debe resolver”.

Ante las críticas, el edil Emilio Uzcátegui (RC), afín a Muñoz, pide tomar en cuenta que se acercan las elecciones nacionales. “Hay reconfiguraciones en los partidos políticos y el Concejo no es ajeno” a eso.

Además detalla hechos que han trabado la gestión. “El contrato de mantenimiento del metro debió hacerlo el exalcalde Rodas y tuvimos que asumirlo. Nos tocó rescindir el contrato de alarmas comunitarias y empezar de cero.

Contrato de recolección de basura

El contrato de recolección de basura con Recobaq era lesivo. La maquinaria municipal no se mueve con la velocidad que todos quisiéramos, pero estamos actuando”.

Al haber completado el 25% del período, sí debería ser posible identificar los hitos o la antorcha que lleva el alcalde en determinada problemática de la ciudad. Eso no se ve. Irma Jara profesora IAEN

Uzcátegui afirma que ya están trabajando en el Complejo Ambiental, en la recuperación del río Machángara y que pronto se visibilizará la política de desarrollo social de la Alcaldía con las Quitopías, en La Y (norte).

“Hemos buscado solucionar las necesidades urgentes, que inciden en el día a día del ciudadano.

Mientras, ponemos cimientos en otros proyectos. Ninguna megaobra puede estar lista en un año de gestión”, justifica.

Faltan respuestas eficaces

Continuamos con siniestros de tránsito a la orden del día y ante eso no hay acciones concretas. Las decisiones tardan mucho en tomarse o creo que hay problemas en el manejo del aparato municipal, para responder de modo eficaz”, opina Daniela Chacón.

Fue vicealcaldesa de Quito y dirige Quito como Vamos, una organización que sigue los temas de la ciudad. “Escuché que el alcalde quiere concesionar la av. Simón Bolívar, pero no logran hacerlo, no sé si se les cayó el proceso o qué pasó. En algunos tramos no hay señalética al menos. Ahí se ve la inercia del aparato municipal, todo se demora, no es por falta de decisión de Pabel Muñoz.

Me parece que es un problema de gestión del día a día y cómo sus funcionarios directivos administran. Es un planificador y deberíamos empezar a ver, tras un año de gestión, los primeros resultados.

Esa es la demanda. Por otro lado, no creo en los proyectos emblemáticos y en la obra física. Él obviamente debe enfrentar mantenimientos del día en calles, recolección de basura, etc. Sin embargo no logro identificar la orientación que busca imprimirle a la ciudad”.

