La falta de lluvias provoca alerta por reducción en caudales de los ríos en Cuenca

Según el informe de la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ETAPA EP), los ríos Tomebamba, Tarqui y Yanuncay están con un promedio de 1,5 metros cúbicos de caudal por segundo; mientras que el Machángara mantiene su nivel normal con 3 metros cúbicos de caudal por segundo.

La situación no prevé un cambio para los próximos días, dado que las probabilidades de lluvia no superan el 30 %, incluso para los primeros días de agosto. Rigoberto Guerrero, administrador del departamento de monitoreo de ETAPA EP, comentó que pese a que hace 15 días se registraron lluvias en la ciudad, no superaron los cinco milímetros acumulados y “esto no aporta en nada a los caudales”.

Generalmente los meses de julio y agosto son de escasas lluvias en la zona, la alerta recae en la rapidez con la que ahora los caudales se reducen. La empresa municipal está alerta ante una nueva ola de sequía que pueda dar origen a una serie de problemas que ya se vivieron durante el 2023.

El funcionario recordó que el año anterior la ciudad pasó un período de sequía hidrológica de más de 100 días sin lluvias y esto “debilitó las zonas de los páramos y su capacidad para retener el líquido vital”.

Daños colaterales de la falta de lluvias

Además, destacó que los ecosistemas no se han terminado de recuperar de dicha sequía y que de darse nuevamente este período en los meses de agosto y septiembre la situación será más complicada de afrontar.

Guerrero hizo un llamado a la comunidad a racionar el uso del agua potable, dado que actualmente está en un promedio de 200 litros diarios por habitante, siendo el doble de lo que recomienda la ONU.

Por su parte, la ciudadanía teme que esto nuevamente provoque racionamientos de luz en el país.

