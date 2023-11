Las extorsiones preocupan a los vecinos que viven en La Roldós

Las hijas de María (nombre protegido) no están yendo a la escuela desde que su madre fue amenazada por presuntos extorsionadores. Hace ocho días, la mujer recibió una llamada de supuestos ‘vacunadores’ quienes le dijeron que conocían de todos sus movimientos.

Y al parecer no mentían. “Ellos conocen dónde vivo, la dirección de mi negocio y hasta dónde estudian mis niñas. Me pidieron 1.000 dólares y que luego de ese pago que esperara algo que me enviarían a mi local”, dice preocupada la comerciante de La Roldós, norte de Quito.

Ella y otras personas están recibiendo amenazas vía telefónica para que empiecen a pagar diferentes montos que van desde los 200 dólares. Se quejan porque dicen que han denunciado a las autoridades, pero afirman que no han obtenido ayuda. Lea además: "Calderón: Vecinos se unen contra los robos"

Aseguran que ni siquiera han recibido apoyo en las líneas habilitadas por la Policía Nacional para combatir la extorsión.

“Me dijeron que me asignarían a un investigador luego de un mes y que una patrulla iría a mi negocio, pero hasta ahora nada”, se quejó la perjudicada.

Ante el incremento de la inseguridad en esa zona los vecinos de La Roldós organizaron una marcha el jueves 23 de noviembre para exigir mayor seguridad y para estar atentos por si los ‘vacunadores’ empiezan a llegar a su zona.

“Es terrible lo que estamos pasando. Lo único que queremos es vivir en paz. No solo debemos lidiar con este reciente tema de las ‘vacunas’, sino por la inseguridad en general”, manifestó una moradora, que no quiso identificarse.

Según las personas, a este problema se unen los atracos. La nueva manera de operar es que los delincuentes se suben a los buses para robar. Esa modalidad hasta hace poco no veían.

Los sospechosos se ubican en las paradas de transporte público de pasajeros para hacerse pasar como usuarios y subir a las unidades. “Aquí ya se les conoce y tienen también la costumbre de pedir plata a los choferes de los buses para quedarse tranquilos”, contaron los residentes, que están listos para actuar contra los posibles delincuentes si la situación continúa.

El coronel Patricio Gordillo, comandante de La Delicia, indicó que se están activando todos los mecanismos para reducir los robos, están implementando estrategias. Una es una asamblea comunitaria y reuniones con los conductores para que se respeten las paradas.

Como institución han incrementado vehículos y motos para el patrullaje. Para los ciudadanos hay un pedido: que exista la denuncia en la Fiscalía para que se judicialice y se haga la investigación respectiva.

El oficial añadió que hay el contacto con los dirigentes para tomar acciones como la colocación de alarmas comunitarias y cámaras de vigilancia.

La Policía Nacional informó que desarticuló una banda criminal en el sector de La Roldós y se capturó a cuatro sospechosos de delitos como la extorsión, bajo la modalidad de ‘vacunas’, y la tenencia ilegal de armas de fuego.

El detalle

Delitos. En 2023 el delito de extorsión incrementó alarmantemente en Quito. Según la información de la Policía en lo que va del año ya son 2.143 casos.

