Extorsionaba a comerciantes en Quito haciéndose pasar por inspector de la AMC

Hombre que se hacía pasar por funcionario de la AMC recibe condena en Quito.

Un hombre que se hizo pasar por funcionario de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) fue sentenciado a 32 meses de prisión por el delito de usurpación y simulación de funciones públicas, tras ser detenido mientras extorsionaba a ciudadanos en el sur de Quito.

El caso, que encendió alertas sobre falsos inspectores municipales, concluyó con una condena ejemplar que busca reforzar la confianza en los procesos de control en la capital.

El inicio del caso: denuncias y operativo en Guajaló

El 9 de julio de 2025, Andrés M. fue aprehendido en el sector de Guajaló, al sur de Quito, después de que un ciudadano alertara que este individuo se presentó como inspector de la AMC. Vestía prendas con logos falsificados y portaba una credencial adulterada. Según la denuncia, el hombre exigía dinero para no suspender una obra de construcción.

Las primeras indagaciones revelaron que no era un hecho aislado. Testimonios de moradores y comerciantes del sector señalaron que el implicado también habría solicitado pagos a propietarios de locales comerciales a cambio de evitar sanciones o clausuras. Con esta información, la AMC coordinó un operativo con la Policía Nacional, logrando su detención en flagrancia y posterior traslado a la Fiscalía General del Estado.

Condena y sanciones económicas

Tras el proceso judicial, el ciudadano fue sentenciado a 32 meses de prisión, conforme lo establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Además, el juez dictaminó una multa equivalente a ocho salarios básicos unificados y dispuso que el sentenciado emita disculpas públicas a la AMC, al Municipio de Quito y a la ciudadanía afectada.

AMC: “Nadie puede utilizar el nombre de la institución para extorsionar”

Este caso motivó un pronunciamiento oficial de la AMC.

“Nadie puede utilizar el nombre de la AMC para extorsionar a la ciudadanía. Esto es un mensaje claro: no toleramos ninguna clase de delitos, porque afectan la confianza hacia nuestra institución”, afirmó Gustavo Chiriboga M., supervisor metropolitano de la entidad.

Cómo identificar a un inspector verdadero

La Agencia Metropolitana de Control recordó que todos sus funcionarios están debidamente identificados y que ningún trámite exige pagos directos a inspectores o personal administrativo.

La institución detalló que cada servidor porta una credencial oficial con código QR, el cual puede ser escaneado para verificar en el portal institucional su nombre, datos personales y cargo. La ciudadanía puede usar este mecanismo para evitar caer en estafas o suplantaciones.

