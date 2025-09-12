Expreso
Más de 40 emprendedores y gestores culturales participarán en la Exposur 2025.Foto: cortesía / Municipio de Quito

Exposur 2025 en Quito: horarios, actividades y todo lo que debes saber para la feria

La Plaza Cívica Eloy Alfaro es el punto de encuentro para emprendedores y artistas

Desde este viernes 12 de septiembre de 2025, la Plaza Cívica Eloy Alfaro se convirtió en punto de encuentro para emprendedores, artistas y vecinos del sur de la ciudad con el inicio de Exposur 2025, una feria cultural y productiva que reúne a más de 40 expositores entre artesanos, productores locales y gestores culturales. 

El evento se desarrolla de 08:00 a 20:30 y se extenderá hasta el domingo 14 de septiembre.

La programación arrancó con el Festival del Mote, una jornada gastronómica dedicada a uno de los ingredientes tradicionales más representativos de la cocina local. 

Durante el día se realizaron degustaciones, muestras de saberes culinarios y presentaciones artísticas con enfoque cultural.

En paralelo, desde las 14:00 del viernes, el auditorio de la Administración Zonal Eloy Alfaro es sede de la 12ª edición del Jungla Reggae Verano, un espacio que incluye talleres, una master class, foro comunitario y una exposición fotográfica dedicada a la historia del reggae en Ecuador y su vínculo con movimientos sociales y expresiones juveniles.

Encuentro para los amantes de reggae

La música continuará el sábado 13 de septiembre con una jornada de conciertos que reunirá a bandas nacionales como Alma Rasta, Monkey Roots, Roberto Carlos & Zion Culture, Bongo Station, Jen La Rootz, Guerrero Cruz, The Blinders y Terrible Ruidoso León, en un cartel que combina reggae y fusiones urbanas.

El domingo 14, la feria destacará propuestas tradicionales con la presencia de productores de textiles, bisutería, tejidos, arte en madera, alimentos naturales, productos para mascotas y una amplia oferta de platos típicos.

Exposur 2025 busca visibilizar el trabajo de emprendedores del sur de la capital, así como fomentar el acceso a espacios culturales y artísticos. La entrada es libre.

