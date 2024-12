Expectativa en Quito por reforma a pagos de patente ¿Cuánto se pagará ?

Byron Saltos es operador en una empresa, pero también administra junto a su esposa un pequeño negocio de estampado de ropa y personalización de obsequios. Como cada año, este proceso se ha convertido en una carga compleja y burocrática. “Es todo un trámite pagar la patente por los negocios que tenemos”, afirma Byron tras acudir al Balcón de Servicios para actualizar sus datos y verificar valores pendientes.

La experiencia de Byron refleja la situación de miles de emprendedores en Quito que enfrentan un sistema de pago de patentes municipales considerado engorroso. Actualmente, este impuesto es obligatorio para todos los profesionales y pequeños empresarios que no trabajan en relación de dependencia, pero que realizan alguna actividad económica en la capital ecuatoriana.

Esta es la propuesta de pago para los contribuyentes

El Municipio de Quito trabaja en una nueva ordenanza municipal que simplifique el proceso de obtención y pago de la patente. El principal objetivo de la reforma es aliviar la carga económica de los ciudadanos, permitiendo que se pague un solo valor fijo, independientemente del número de actividades económicas que realice una persona.

El Concejo Metropolitano de Quito discutió este martes 17 de diciembre en primer debate la propuesta de reforma, liderada por el alcalde Pabel Muñoz, quien destacó que esta medida busca simplificar los trámites y beneficiar a los emprendedores. “El ciudadano no pagará por la cantidad de actividades que ejerza, sino que abonará una sola vez por su actividad económica. Con una tarifa de 15 dólares, representa un avance adicional”, explicó el alcalde.

De acuerdo con datos municipales, en Quito existen 344.888 registros únicos de contribuyentes (RUC) de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. No obstante, un 32% de estas personas aún no cuenta con la patente municipal, lo que representa una pérdida aproximada de 470.000 dólares anuales para las arcas municipal

El edil Fidel Chamba, presidente de la Comisión de Presupuesto, menciona que también se analiza que el alivio financiero no sea solamente para un grupo sino para todos. Para las personas que están obligados a llevar contabilidad pueden tener un alivio tributario “son parte fundamental de los que generan plazas de trabajo para que haya una reactivación económica”.

Simplificación de tiempo y dinero para sacar la patente

La vicealcaldesa Fernanda Racines subrayó que la medida reducirá los pasos administrativos de ocho a solo tres, lo que permitirá a emprendedores y pequeños empresarios cumplir con sus obligaciones de manera más rápida y eficiente. Buscamos que ya no paguen montos altos de $100 o $280, sino una tarifa accesible de 15 dólares”, destacó Racines. Por su parte, la concejala Analía Ledesma indicó que esta reforma beneficiará principalmente a los emprendedores y profesionales independientes. “Es fundamental que este alivio financiero llegue a la ciudadanía”, señaló. En el mismo sentido, el concejal Bernardo Abad respaldó la propuesta, afirmando que contribuirá a mejorar la situación económica de cientos de quiteños.

La propuesta incluye cambios significativos para facilitar el proceso tributario: Tarifa única de $ 15: Aplica a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, sin importar la cantidad de actividades económicas que realicen. Eliminación del Registro de Actividades Económicas Tributarias (RAET): Se usará únicamente el número de RUC como identificación. Reforma del Artículo 2681 del Código Municipal: La Dirección Metropolitana Tributaria dejará de encargarse del catastro inmobiliario.

Derogatoria del Artículo 1766 del Código Municipal: Las cuotas de la Contribución Especial por Mejoras (CEM) serán trasladadas al predio, simplificando los procesos de transferencia de dominio.

