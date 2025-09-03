Exdocente de Quito irá a juicio por concusión tras cobros irregulares

Exdocente de una unidad educativa de la capital, enfrentará un juicio por el presunto delito de concusión, luego de ser acusado de exigir dinero a cambio de supuestos nombramientos definitivos para profesores y personal administrativo.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los hechos habrían ocurrido en julio de 2021, cuando el procesado solicitó pagos de entre $ 1.500 y $ 2.000 por persona para acceder a cargos dentro del plantel. En total, se identificaron depósitos que alcanzan los $ 10.000, realizados a su cuenta bancaria.

Chats y depósitos como evidencia

La investigación determinó que el exprofesor creó un grupo de mensajería instantánea con los afectados, donde daba instrucciones para realizar las transferencias y entregar documentos. Incluso pedía que los aspirantes enviaran sus hojas de vida a su correo institucional, bajo la promesa de que los nombramientos se concretarían en noviembre de 2021.

Parte de las transferencias también se efectuaron a la cuenta de otra persona que fue investigada dentro del proceso, pero que finalmente recibió auto de sobreseimiento.

Medidas cautelares y posibles sanciones

En la audiencia desarrollada el 1 de septiembre de 2025, el juez acogió el pedido de Fiscalía y ratificó las medidas cautelares para el procesado: presentaciones periódicas y la prohibición de enajenar bienes.

El delito de concusión, contemplado en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), se sanciona con una pena privativa de libertad de entre tres y cinco años.

La causa pasará ahora a la etapa de juicio, en la que Fiscalía deberá sustentar sus pruebas para confirmar que los cobros irregulares se concretaron y que existió un abuso de su posición como docente en perjuicio de los aspirantes.

