A peso: por falta de zonas para parquear y por la delincuencia. Esta es la realidad que vive una gran cantidad de personas que han decidido optar por un medio de transporte sostenible en la ciudad como son los escúteres.

Día a día pareciera que las personas -la mayoría jóvenes- optan por desplazarse en estos aparatos eléctricos que pueden ser plegables y cuyo peso oscila entre los 10 y 20 kilogramos. Sin embargo, sin importar su uso, sea para acudir al trabajo o realizar diligencias, se deben enfrentar a que en la ciudad no existen espacios seguros o destinados para parquearlos. Se lo debe dejar en las entradas de los edificios a recaudo de los guardias “por unas monedas” o subir con ellos para evitar que sean robados.

Hay días en que me desplazo con algún peso, como mi mochila, y me toca ingresar con ambas cosas adonde vaya. Daniel Narváez, ciudadano con escúter.

Como le pasó a Jun Lee. El joven hace un año se compró un escúter y lo usa para ir al gimnasio donde entrena en la Plataforma Financiera, al norte de Quito. Cuenta que solía dejar su patín eléctrico en los parqueaderos destinados para las bicicletas, pero una vez encontró huellas de manipulación en el candado. “Recuerdo que fue temprano, un sábado tipo 11:00 de la mañana. Cuando voy a sacarle el cable veo que intentaron dañarlo. Desde ese día me toca subirlo y dejarlo en la entrada del gym. Genera dificultad por dos razones, la primera es que sí pesa, sobre todo cuando debo subir las escaleras y, la segunda, es que arriba no hay un área específica para dejarlo”, dice Jun.

Ese es un malestar que lo comparten todos los usuarios. A Daniel Narváez lo encontramos mientras circulaba en su escúter en la ciclovía de la avenida Amazonas, a la altura de las Naciones Unidas. Dice que es casi imposible encontrar un espacio para dejar el vehículo liviano y genera incomodidad, porque “hay días en que me desplazo con algún peso como mi mochila” y, a eso le suma que tampoco tienen lugares para cargar la batería.

Solo en los centros comerciales tenemos un poco más de comodidad para dejar nuestras patinetas junto a las motos o bicicletas. Daimer Sanz, ciudadano.

El 10 de agosto del 2021 entraron en vigencia las Reformas a la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, y en su cuadragésima disposición transitoria se determina que en un plazo de 180 días (6 meses) los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán desarrollar Ordenanzas locales para que regulen la circulación de medios de transporte de micromovilidad como los ‘scooter’. Sin embargo, la fecha límite era hasta febrero de este 2022, pero en el Municipio del Distrito Metropolitano el tema aún no llega ni a tener un proyecto en la Comisión de Movilidad. Así lo confirmó a EXPRESO el concejal Eduardo del Pozo, quien integra esta mesa.

El edil comentó que “no ha llegado a la comisión ningún proyecto a lo que se refiere a normar los escúteres”, pero considera que “no necesitamos ordenanza para que puedan funcionar estos”, un medio de transporte en la ciudad. En cuanto a facilidades para los usuarios, cree que se debe seguir avanzando en la construcción de ciclovías y espacios seguros.

En abril del 2021, antes de la Reforma a la Ley de Tránsito, en la Alcaldía de Jorge Yunda se hablaba de un proyecto de ordenanza que tenía un avance de más del 90 %, pero nunca llegó a presentarse, así lo afirmo el concejal Omar Cevallos, presidente de la Comisión de Movilidad.

Inversión Un ‘scooter’ económico puede ser adquirido hasta en $ 250. Sin embargo, existen patines eléctricos que pueden llegar a costar hasta los 600 dólares, con características superiores.

“No sé si en el despacho de algún concejal o del alcalde existe el proyecto. Ahora estamos enfocados en otros temas, como el relacionado a la Revisión Técnica Vehicular”, dijo Cevallos. Tratar una ordenanza de “movilidad alternativa” en la comisión o en el Concejo no es prioridad por ahora, pero no se descarta su procesamiento en esta administración, porque se elabora ya un proyecto de ordenanza. “En algunas ciclovías se hacen mal uso de las mismas. A veces no se respeta la Ley de Tránsito. Debemos definir los vehículos de hasta cuántos vatios puede circular por la vía exclusiva para bicicletas”, puntualizó.

En los centros comerciales no existen espacios exclusivos, pero se permite parquearlos junto a las motocicletas. Así lo indicó Daimer Sanz, otro usuario que atravesaba la avenida Amazonas. El usuario indicó que ingresar a los centros comerciales no es un problema, porque al final hay un guardia fijo que cuida no solo de los autos, sino también de las motos, bicicletas y escúteres.

Desde DK Management Services, empresa administradora de seis centros comerciales en la capital, su vocera Vannesa Vejar dijo a este Diario que disponen de espacios de parqueaderos que comparten los escúteres con las motos y bicicletas porque “actualmente el número de visitantes que recibimos en este medio de transporte es mínimo”, agregando que seguirán adaptándose según la demanda y necesidad de sus usuarios.

Este Diario buscó obtener información oficial por parte de la Secretaría de Movilidad sobre proyectos a favor o en ejecución para los usuarios de escúteres, sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no se nos facilitó una vocería para conversar del tema.

En el 2021 se publicó el estudio de Global Traffic Scorecard 2020 y se reveló que en Quito una persona pierde 87 horas al año a causa del tráfico vehicular.