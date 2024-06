¿La empresa Metro de Quito debería dejar de existir?

Al no operar el sistema podría ser un departamento de la Empresa de Pasajeros

El Metro de Quito ha mejorado los tiempos de traslado de los quiteños. Según el último reporte de la entidad, hay un promedio de 142.000 viajes diarios, en total unos 4 millones de viajes al mes.

Quito: Preocupa la baja ejecución presupuestaria en administraciones zonales Leer más

RELACIONADAS Juan Carlos Parra es el nuevo gerente general del Metro de Quito

Pero sigue acarreando inconvenientes, por ejemplo, aún no se ha contratado un servicio de mantenimiento. Tampoco se ha concretado la conexión con el sistema de transporte en superficie, entre otras cosas.

Con el nombramiento de Juan Carlos Parra como nuevo gerente, las expectativas son altas, según Fernando Sancho, miembro de la veeduría de este sistema, quien afirma que ahora le toca “ponerse las pilas”.

Nada completo



Para Sancho, la gestión de Hugo Villacrés (quién renunció en días anteriores) fue buena en la medida en la que logró poner en funcionamiento el metro, aun cuando faltaban muchos detalles. “Pero se sigue improvisando. Los 13 subsistemas no están a punto”, asevera.

Según la fiscalización ciudadana, cuando Villacrés asumió el cargo existían 92 temas pendientes, ahora quedan 50. La veeduría determina dos directrices para la nueva gestión: las contrataciones públicas para temas como seguridad, mantenimiento, recaudación, entre otros. Así como la solución de pendientes como la interconexión con la superficie y las indemnizaciones a los vecinos de Solanda, quienes están perdiendo sus casas.

Advierte, eso sí, que al nuevo funcionario le tomará por lo menos tres meses para ponerse al día con todo el ‘paquete’. “Tampoco puede tomarse mucho tiempo, hay cosas que se necesitan ya”, afirma.

Pabel Muñoz, alcalde de Quito, dijo a la prensa que hay que escuchar al operador Transdev Metro de Medellín, quienes tienen la experiencia diaria en la operación del sistema. “Necesitamos escucharlos sobre los detalles que nos puedan dar”.

Tren 16 ingresó a talleres, tras leve descarrilamiento en 2023. CORTESÍA - METRO DE QUITO.

¿Quién es Juan Carlos Parra, el nuevo gerente del Metro de Quito? Leer más

Uno de los temas: el mantenimiento, para ello convocará a una reunión con el suministrador CAF en esta misma semana para buscar una mediación. "En vista de que los trenes fueron comprados hace 10 años y la propuesta de mantenimiento que estuvo dentro del contrato de compra debe respetarse”, manifestó. También reconoció las razones de CAF para no mantener el mismo precio.

Descuadres y sueldos dorados

Sancho explica que en la veeduría se ha advertido de un nuevo problema: no cuadran las cuentas de los pasajes. “Al parecer hay un problema con el validador, el pasillo y el software. Este es un problema grave que se debe fiscalizar ya”, acota.

Esto influiría en el manejo de fondos que se deben destinar al funcionamiento óptimo del metro y sobre todo a la transparencia. EXPRESO consultó con la entidad sobre la supuesta falencia en el sistema de cobro y respondieron que no han tenido reportes de ello.

Por otro lado, la razón de ser de la empresa Metro de Quito no tendría sentido, pues en principio fue creada para administrar la construcción de la obra y luego debía funcionar como una empresa de pasajeros. “Eso no ha pasado, no existe una nueva organización administrativa y gerencial”, explica.

Esto es urgente, puesto que allí se determinarían los perfiles y los sueldos de los funcionarios, que según el concejal Wilson Merino tiene la nómina más costosa del Municipio. “El 53 por ciento de quienes trabajan ahí ganan más de 2.000 dólares”, aseveró.

Por ejemplo, un técnico que maneja redes sociales gana 1.700 dólares, mientras que un perfil igual en otra de las empresas gana 800. “Hay muchas distorsiones en cuanto a los salarios. Hay una sobreinstitucionalidad”, agrega el edil.

Para Sancho, lo que necesita la empresa es reducir el personal, ya que no es la operadora del sistema. Para Merino, ya debería fusionarse con la Empresa de Pasajeros, es decir, desaparecer como tal.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO