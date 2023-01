Dos extranjeros detenidos por intimidar a pasajeros en un bus urbano

El hecho ocurrió cerca de las 10:30 de la mañana de este martes 10 de enero en la estación de La Marín, en el centro de la ciudad. Dos jóvenes de nacionalidad venezolana fueron detenidos por guardias de seguridad tras romper una ventana de una unidad de transporte que llegaba a la parada.

“Estas dos personas extranjeras empezaron a insultarnos a intimidarnos” relató Santiago Pazmiño, un padre de familia que se transportaba en la unidad de transporte que venía desde el norte.

“Desde que se subieron empezaron a intimidarnos a mí y a mi hijo, no sé si porque me vieron con terno. Nos venían agrediendo diciendo que ya habían matado y que no les importaba llevarse a dos más”, contó a este Diario el señor Pazmiño.

A la llegada de la parada uno de los antisociales con la hebilla de la correa rompió una ventana del vehículo, hecho que puso en alerta a las guardias de seguridad para su posterior captura. Uniformados de la policía nacional que estaban en los alrededores del Playón de la Marín llegaron al sitio y esposaron los dos jóvenes.

Quienes se movilizaban por la parada de buses rechazaron el hecho y pidieron que los jóvenes sean detenidos y juzgados en el sistema judicial por los hechos suscitados, pues hacer quedar mal a sus compatriotas.