Solución práctica. Así se podría definir el servicio de encomienda al interior de la ciudad. Desde hace más de una década, las entregas a domicilio eran solo parte de los grandes almacenes. Hoy, con el auge de las redes sociales y el uso de aplicaciones que ofrecen este servicio, se ha vuelto un aliado a la hora de solucionar inconvenientes del día a día.

Omar Ganchala, de 30 años, cuenta que ha usado este servicio algunas veces y le ha ahorrado mucho tiempo. “Una vez se me quedaron las llaves de mi departamento en el trabajo y era hora pico, imagínate regresarme. Me iba a tomar una hora en ir y volver. A través de una app un motorizado fue a recoger mis llaves y me las trajo a mi casa. Me salió hasta más económico que yo ir a verlas”, asegura.

En Quito funcionan cerca de cinco aplicaciones que ofrecen el servicio de ‘delivery’, pero que inicialmente funcionaban solo para la entrega de alimentos. En la actualidad, muchas de ellas ofertan el servicio de entrega de encomiendas dentro y fuera de la ciudad, y a estas se han sumado las aplicaciones de servicio de taxis ejecutivos.

Pero este servicio no solo beneficia al ciudadano que olvidó sus llaves, el que debe devolver algo prestado o al que necesita enviar un documento. El grupo de los emprendedores se ha beneficiado mucho, sobre todo desde la pandemia de COVID.

Los usuarios son más frecuentes. Vemos una gran aceptación por parte de los emprendedores. Alejandro Figari, Director de PedidosYa Ecuador

“Nosotros vendemos cuadernos, agendas, planificadores, productos ecológicos derivados de la caña de azúcar, nuestro negocio no tiene tienda física. Contraté a una persona para que se encargue de realizar las entregas, porque cada vez más las personas buscan la comodidad a la hora de comprar”, dice Gabriela Paredes, emprendedora quiteña.

Alejandro Figari, director de PedidosYa en Ecuador, le explica a EXPRESO que los emprendedores han visto en su app una opción rápida y conveniente para hacer llegar sus productos. “Vemos una gran aceptación por parte de los emprendedores, sobre todo aquellos que no cuentan con una tienda física”.

En cambio, desde Uber, aplicación que cuenta con dos opciones para la entrega de paquetería, su gerente general para Ecuador, Spencer Friedman, sostiene que desde el lanzamiento en 2020, más de 100 mil personas han utilizado el servicio. “La diversificación de opciones, como en este caso, responde a los nuevos hábitos de los usuarios que han surgido tras la emergencia sanitaria”, comenta Friedman.

El efecto pospandemia se ha cimentado en la sociedad. En 2020 las compras digitales aumentaron en un 20 %. A más de comida, se reporta que equipos tecnológicos, electrodomésticos, medicinas, artículos de belleza, entre otros, son los productos que las personas piden con entrega a domicilio.