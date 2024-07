Defensores del Hotel Quito, preocupados por ordenanza municipal

Una reforma a la ordenanza 260, que se concentra en los bienes inventariados, de interés patrimonial, espacio, conjuntos, áreas patrimoniales y áreas históricas, preocupa a los defensores del Hotel Quito.

Si bien esta modificación se analiza en la Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio del Concejo desde la administración pasada, Rocío Bastidas, cabeza de los grupos pro defensa del hotel, señala que los cambios podrían permitir a la empresa China Road and Bridge Corporation (CRBC) afectar las características importantes del predio. Afirma que en esa comisión hay resistencia para permitir la participación de los miembros del colectivo, que ya han ocupado silla vacía en otras normativas de la capital.

Según su criterio, las reformas podrían venir con alguna “carta oculta” que, eventualmente, permitan que los nuevos dueños construyan en el predio donde están parte de los jardines y los parqueaderos. Ese espacio fue incorporado hace poco dentro de la protección total que tiene el bien. Bastidas dice que no quieren que el hotel quede sepultado en medio de torres nuevas, como ocurre con casas patrimoniales del norte, como las que están en las avenidas Patria o 12 de Octubre, por ejemplo.

Sin embargo, el concejal Diego Garrido, miembro de la comisión, señala que no se trata de una ordenanza nueva, sino de una sustitutiva que tiene la intención de garantizar la preservación y el mantenimiento oportuno de los bienes patrimoniales. Agregó que en la actualidad, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) tiene limitaciones para realizar esta tarea y emitir sanciones. Con los cambios, la idea sería fortalecer su acción.

Sobre la preocupación de los colectivos, señala que no hay motivos. “Hay que entender que el espíritu de la norma es general. No normamos hacia lo específico y particular. Está diseñada para que se pueda ejercer sobre todo el territorio del Distrito. Todo lo contrario, más bien hubo intentos del Comité Pro Mejoras para que cometamos irregularidades al respecto de poner sesgos para prohibir intervenciones en el Hotel Quito”.

Encierro. La imagen de la casa patrimonial de la av. Patria y 9 de Octubre se altera con los edificios. Franklin Jácome

Pero, asegura, el tema del hotel está zanjado, porque la ley nacional ya se pronunció y ahora los dos predios que lo componen son parte de un complejo arquitectónico patrimonial. “Ahora simplemente tenemos que acatar la norma nacional y punto. No haremos ningún intento ni somos operadores de nadie, porque no tenemos por qué buscar la particularidad ni normar con discrecionalidad”, dijo el concejal Garrido.

Al respecto, el secretario de Hábitat y Desarrollo Territorial, José Morales, explicó que cuando asumió su cargo, el proyecto de ordenanza ya estaba adelantado y ellos lo pulieron. “La idea es mejorar la tramitología, que a veces se puede entender mal: no se trata de simplificar los pasos para promover proyectos que afecten al patrimonio, sino que si alguien quiere hacer cualquier obra que signifique la conservación o el mejoramiento de un inmueble patrimonial, pueda hacerlo de forma más ágil”, señaló.

Morales agregó que en el predio grande, que tiene la construcción, existe muy poco suelo en el que podría hacerse cualquier tipo de cambio porque se priorizará siempre la construcción original. Pero aclara que sí hay una diferencia en el segundo predio, aunque sea parte de la ficha de protección “no es intocable”, pero sí tendrá que pasar por varios filtros y una normativa mucho más estricta que antes para hacer una pérgola o cualquier tipo de construcción.

La actualización de la ficha patrimonial que el Municipio hizo por orden judicial cambió las reglas del juego sobre el predio de los jardines y el estacionamiento. Con la ficha de 2014, cualquier nuevo proyecto debía cumplir la normativa general, que incluía temas como número de pisos, usos, retiro, etc. Pero ahora, además de eso, cualquier intervención deberá pasar por ese filtro adicional.

Panorama. Lo mismo sucede en la av. 12 de Octubre. Franklin Jácome

¿Qué dicen los expertos?

Felipe Corral, director de la Entidad Colaboradora del Colegio de Arquitectos, explica que la persona o institución que tenga un proyecto arquitectónico convencional debe cumplir con requisitos como enviar un plano nuevo o un plano aprobado con las modificaciones, junto con las escrituras, la cédula y otros para que los especialistas lo analicen y lo aprueben o soliciten modificaciones.

Precisamente, en esa institución se analizó el proyecto inicial de CRBC, pero luego de la actualización de la ficha, la Entidad Colaboradora ya no tiene competencias para revisarlo. Corral señala que ahora cualquier proyecto en el hotel, al igual que con cualquier bien protegido, deberá pasar primero por la Subcomisión Técnica de Áreas Históricas. Luego, la comisión del ramo, en el Concejo, tiene la decisión final.

