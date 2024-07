El cultivo de huertos urbanos está en auge en Quito

Empezó en pandemia. Confinados en casa y con dificultades para conseguir frutas y verduras frescas, Thomas Watson y su esposa, Lucía Rodríguez decidieron cultivar un pequeño huerto en su terraza.

“Yo soy de aquí de Quito, mi esposo es de Chicago, los dos crecimos en ciudades grandes y no teníamos ni idea de cómo empezar a sembrar, pero buscamos por internet. A punta de prueba y error logramos nuestra primera cosecha de cebollín, cilantro y lechuga hidropónica”, recuerda la abogada.

En esa misma época, Dora Carrión empezó a sembrar tomates, nabos y lechugas y a criar pollos criollos en su patio.

En su caso, no fue la monotonía del confinamiento lo que la llevó al cultivo en casa, sino la supervivencia. “A mi edad, ya nadie me quiere dar trabajo, pero de algo tenía que vivir, y esta me pareció una buena idea”, dice.

Su primera cosecha fue consumida en casa y también adquirida por sus vecinos.

Pablo Garófalo, titular del departamento de Agricultura Urbana de la Agencia de Promoción Económica Conquito, explica que a partir de 2020, el interés por los huertos urbanos en la urbe se duplicó.

“En un inicio, nosotros buscábamos a la gente interesada en tener huertos en casa, pero después de la pandemia, la gente se acercaba a solicitar nuestra ayuda. Al momento tenemos 2,300 huertos activos en el distrito metropolitano, y cada año esa cifra se incrementa”, dice.

Pablo Garófalo, de Conquito, indica que la entidad muestra a los interesados cómo tener un huerto incluso en zonas urbanas. Karina Defas

Hasta antes de 2020, el número de huertos era de apenas 1,100.

A través del programa ‘Agrupar’, la entidad promociona y asiste con el cultivo citadino en viviendas particulares, escuelas, universidades, asilos e incluso casas de salud.

El panorama de quienes buscan este servicio también se ha diversificado, como comenta Garófalo.

“Ya no recibimos solo pedidos de instituciones o comunidades de productores, sino también de familias, vecinos y asociaciones barriales”, asegura el funcionario.

El 57% de esos huertos son utilizados para autoconsmo y un 43% para la comercialización de hortalizas y sus derivados.

Hay zonas con mayor crecimiento de huertos

Las zonas de mayor crecimiento de huertos son Quitumbe y el valle de Los Chillos.

No obstante, hay también un creciente interés de quienes residen dentro del casco urbano, como explica el funcionario.

“En los sectores de mayor acogida, al sur de Quito, hay más espacio y áreas verdes para esta actividad, pero en los últimos años hemos ayudado en la implementación de huertos en patios y en terrazas del centro y norte de Quito”, señala.

Frente al auge, la entidad contribuyó con el proyecto de ordenanza para ‘La Promoción de huertos para prácticas de agricultura de base agroecológica y/o de manejo orgánico en el Distrito Metropolitano de Quito’, presentado por el exconsejal Fernando Morales, y que al momento está por ingresar al primer debate al interior del consejo metropolitano.

Los productores pueden sumarse a las ferias de la entidad y comercializar sus productos, entre ellos hortalizas, yogures, bebidas y más. Karina Defas

La normativa busca promover el desarrollo de la agricultura urbana en base al crecimiento del distrito.

“La ordenanza busca habilitar el espacio público para las actividades productivas, reducir los desperdicios alimentarios de la ciudad y apoyar al Banco de Alimentos de Quito”, indica Garófalo.

La primera parte de la normativa habilitará lo que la entidad llama ‘vecindarios alimentarios’, lo que significa que los vecinos de cada localidad podrán asumir el cuidado del espacio público y consumir de manera colectiva la producción.

Revivir el amor por la agricultura

Como parte de las propuestas para el verano, museos y Casas Somos de la ciudad ofrecen talleres de cultivo de huertos urbanos para niños y adolescentes.

Según Conquito, esta propuesta se mantiene a lo largo de todo el año. La labor con los mas jóvenes busca incentivar el aprendizaje de la agricultura y revivir este conocimiento en las nuevas generaciones. También se espera revertir la preocupante falta de producción local.

Según datos de la entidad, solo el 5% de los productos agrícolas que se consumen en Quito son cultivados en la urbe, y tan solo un 13% de ellos provienen de Pichincha.

