Latacunga: tres parroquias, en alerta por desnutrición infantil

En Latacunga, en Cotopaxi, la desnutrición infantil es un problema latente. Un estudio del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) realizado en 2019 reveló que tres de las 10 parroquias rurales registran mayores índices de desnutrición: Poaló con el 68%, Toacaso, con el 67%; y Belisario Quevedo, con el 67%. Las demás parroquias rurales de Latacunga presentaron cifras que oscilaban entre el 66 % y el 61%. Hoy, cinco años después, no hay cifras actualizadas sobre la situación, pero las familias de los afectados apuntan a que el escenario sigue siendo tan crítico como entonces.

Los padres de quienes padecen la afección sienten desesperación y frente a ello las autoridades, tanto del Municipio como del Ministerio de Salud, sostienen que han realizado una serie de acciones; que aunque han generado cambios no han erradicado la afección.

“Nuestros hijos siguen enfermos. El hecho de no tener qué comer o tener para alimentarse apenas una vez al día, de que en los planteles fiscales la alimentación sea básica y que en los hospitales públicos, como pasa en el resto del país, no haya la debida atención o medicina, y a veces ni citas médicas, lo complica todo. Hoy se están llevando a cabo, sí, más acciones, pero no son suficientes. Lamentablemente aún no lo son”, denuncia Estrella Arias, residente de Toacaso.

20,01 % es la prevalencia de la enfermedad en el país, según datos de la Unicef.

Paola Lascano, directora municipal de Desarrollo Social, defiende sin embargo que desde hace un año el Cabildo ha creado huertos orgánicos que pretenden mejorar la alimentación de la población; y que en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Universidad Técnica de Cotopaxi los ha establecido en las zonas con mayor desnutrición: Poaló, Pastocalle y Lasso.

La mesa intersectorial contra la desnutrición infantil se reúne el tercer miércoles de cada mes para analizar el trabajo ejecutado en territorio. Cortesía

La dirección municipal de Agua Potable realiza, en cambio, encuestas para verificar el trabajo que hacen las juntas de agua autónomas para mejorar la calidad del servicio; un factor, a juicio de Marco Herrera, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, indispensable para afrontar la afección y evitar desde infecciones intestinales hasta enfermedades más graves como el cáncer.

Hecho. El Gobierno ha destinado $ 350 millones de dólares a la Estrategia Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, que incluye servicios del MIES y Salud.

Para Herrera, quien exhorta a las autoridades a hacer análisis periódicos al agua para detectar la presencia de bacterias y otros contaminantes; la infraestructura de distribución de agua es obsoleta en la ciudad y en algunos casos está compuesta por tuberías de cemento con revestimiento de asbestos, un material que podría generar problemas de salud, que podrían dar paso a la desnutrición. De allí que hace un llamado a priorizar la ejecución de proyectos que mejoren sí o sí el servicio.

María Tigasi, quien vive en Poaló, considera que para salir de la crisis que enfrentan decenas de familias, incluida la suya, hace falta un trabajo integral. Advierte que las autoridades han hecho poco por ayudarles a combatir la desnutrición. Que la ayuda de organizaciones no gubernamentales es la que más ha llegado, sentencia.

“En lo personal, solo he visto beneficios en los huertos orgánicos que son los que me ayudan a mantener a mi familia, integrada por cinco personas. Siembro hortalizas que las utilizo en platos nutritivos que asimismo nos han enseñado a hacer, pero hace falta más.”, agrega. Por ejemplo, coincide la ciudadana Norma Calero, en la ciudad son varios los barrios que carecen de agua y de redes de saneamiento. “Vivimos y nos alimentamos entre focos contaminantes”, alerta.

Según datos preliminares de enero a mayo de este año, el 21.93 % de los niños de 0 a 59 meses atendidos en el distrito presentaban desnutrición crónica, y el 19.61 % de los niños de 0 a 24 meses sufrían de esta condición.



Foto.- En los sectores rurales se realizan los huertos orgánicos por parte de la Municipalidad de Latacunga. Cortesía

En el distrito de salud Latacunga se registra el 21.93% de niños de 0 a 59 meses atendidos con desnutrición infantil

María José Pinto, secretaria técnica de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, reconoce que aunque Ecuador ha logrado avances en la reducción de la desnutrición crónica infantil, las cifras siguen altas y por eso hace hincapié en la necesidad de darle seguimiento adecuado a los niños desde que son concebidos.

Eulalia Malisa, responsable distrital de alimentación y salud del distrito Latacunga, defiende que lo hacen y que tanto las madres como los hijos reciben micronutrientes, pero entre la población afectada hay quienes sostiene que ese soporte no ha llegado.

