Contratos de mantenimiento del Metro de Quito llegan a cuentagotas

El mantenimiento del Metro de Quito ha estado en la mira de concejales y expertos desde hace algo más de un año y aún no tiene una solución definitiva. El lunes 12 de agosto de 2024 se conoció que está por concretarse un contrato por régimen especial, con proveedor único, para el mantenimiento del sistema de energía por los próximos cinco años y la elegida es Siemens Mobility S.L.

El proceso apareció en el Portal de Compras Públicas el 8 de agosto, la propuesta se puede entregar hasta el 26 y ese día será abierta. La adjudicación está prevista para el 2 de septiembre próximo. El contrato estaría dividido en dos rubros: servicio de mantenimiento preventivo de energía de la primera línea del Metro de Quito por $ 27’340.000 y mantenimiento correctivo por $ 1’160.000.

De acuerdo con información disponible de Siemens Mobility, la empresa ya forma parte de los proveedores de otros transportes, como Metro Medellín, para sistemas de alimentación eléctrica y señalización en su proyecto Metro de la 80, según consta en su página web oficial.

La empresa trabajó en el diseño, fabricación, ejecución y provisión de componentes del sistema de energía del Metro de Quito y por ello tiene conocimiento sobre sus especificaciones técnicas, manuales de mantenimiento, software y otros detalles que le permitirían realizar el trabajo en el sistema. Esa información consta en el Informe de Acompañamiento de Quito Honesto del procedimiento de régimen especial con proveedor único para este contrato.

En la justificación del proceso se señala que “la contratación del referido servicio, así como la adquisición de repuestos originales con la empresa Siemens Mobility S.L. garantizará la continuidad de la operación de la PLMQ (Primera Línea del Metro de Quito) en condiciones seguras”.

Contratos específicos

La Empresa Pública Metro de Quito dijo que está preparando contratos específicos que deben entrar en vigencia antes de que este año finalice, para realizar un traslape entre el mantenimiento que está en marcha mientras rija el contrato con el constructor CL1 (Acciona) y los nuevos contratos.

Sin embargo, para el exgerente de Metro de Quito, Édison Yánez, hay una verdad a medias porque cuando se decidió generar el modelo de contratación del Metro por servicios por ley nacional, los costos anuales de operación y mantenimiento del sistema que debían estar en $ 42 a 45 millones subieron a casi 100 millones por año y eso significa que sostener su operación es mucho más costoso de lo que debería.

Ese error, señala, podría corregirse si se hubiese recibido la obra, pero eso no ha pasado, porque el alcalde Pabel Muñoz decidió extender el contrato hasta diciembre e iniciar operaciones sin la obra lista. “Acciona está manteniendo la obra en su estado de construcción y le estamos pagando el costo adicional que eso significa. Cobra el 37,5 % más. Es decir que si algo vale $ 100.000, se le paga 137.500 y esa plata le cuesta a Quito. Eso sin contar el costo de fiscalización y gerencia técnica internacional”, dice.

“La pregunta del millón es, ¿los planes de mantenimiento fueron entregados al Metro, el presupuesto referencial es mayor o menor? Si la obra no está entregada, el Metro no tiene los planes de mantenimiento. Entonces, ¿esto se está contratando a ciegas?”, concluye Yánez.

Aunque estos problemas se arrastran desde administraciones pasadas, para el concejal Michael Aulestia existe algún tipo de negligencia en la actual administración porque al asumir cargos, “debemos estar dispuestos a tomar decisiones, de lo contrario hay perjuicio para la ciudad. Cuando se inauguró el Metro se quería asumir o capitalizar este tema como propio, pero al momento que hay problemas, parecería que se quieren hacer el quite. Pero los contratos de mantenimiento debían estar listos en enero de este año y ya estamos en agosto”, cuestiona.

Por eso, manifiesta, ha solicitado información al Metro para analizar los costos y otros detalles sobre lo que está sucediendo, pues se resalta con algarabía que en el último feriado hubo 450.000 pasajeros, pero asimismo debe anunciarse el mantenimiento oportuno y completo.

Contratos de mantenimiento pendientes

Con corte al 3 de agosto, están pendiente de suscribirse cuatro contratos de mantenimiento preventivo y correctivo, dijo el edil Andrés Campaña. Uno de ellos es el que se firmará con Siemens. Faltan los de infraestructura y superestructura; el de material rodante y el último, el de la señalización ferroviaria.

Para Campaña es importante que por fin se vaya a contar con uno de ellos, pero es necesario analizar tomando en cuenta que se trata de proveedor único. Sin embargo, le preocupa que el Concejo a fines de junio ya aprobó la mediación con el consorcio CAF para material rodante, es decir para los 18 trenes. Aunque él no votó a favor, señala que ya debería estar subido al portal de compras públicas.

La situación es una preocupación constante para Wilson Merino, de la Comisión de Movilidad, quien indica que el contrato con el constructor debió cerrarse hace 15 días, no pasó y ahora se genera uno nuevo por régimen especial. “Debemos tener una discusión seria sobre el Metro, porque la promesa no tiene que ser tener el sistema más caro y mover a la gente de un punto A a un punto B. La promesa era un sistema integrado de movilidad y eso pasa por la reestructuración de rutas y frecuencias. Eso, hasta la fecha, no sucede”, dice.

