Una deuda grande y con varios frentes abiertos es lo que deja la administración Yunda- Guarderas, tras su salida del Municipio de Quito. Un camino cuesta arriba es lo que le depararía al nuevo alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien entrará en funciones este 14 de mayo de 2023.

Así lo consideran los concejales que aún están en funciones y otros que fueron reelectos, para quienes el panorama de la capital no es muy alentador, pero tampoco imposible para sacar a flote.

Analía Ledesma, miembro de la Izquierda Democrática, asegura que fue poco lo que se hizo en esta última Alcaldía, pese a que se contó con un amplio presupuesto para ejecución de obras que beneficien e impulsen el desarrollo de la ciudad.

“El año pasado se cerró la ejecución presupuestaria con un 65 %. De eso, entre el 45 y 50 % se destinó al pago de sueldos y no hubo obras trascendentales e importantes que citar en la era Guarderas. No hubo una planificación seria en estos dos años últimos. Por ejemplo, se ha visto trabajos de bacheo y repavimentación pero se lo hace a cualquier hora, en cualquier lugar, empeorando el tráfico y volviendo más caótica a la ciudad”, agrega Ledesma.

La concejala reelecta también se refiere a la movilidad, una arista que no ha sido tocada en lo absoluto, bajo su criterio, ya que los buses siguen sin control alguno ni reasignación de rutas y frecuencias para su enlace con el metro de Quito. El sistema Pico y Placa tampoco ha generado alguna mejora en el tráfico y la indefinida inauguración del metro también ha complicado este aspecto.

“El metro sigue sin operar, solo se ha puesto una placa y se han hecho esos viajes de inducción, su funcionamiento no es técnico y tampoco cuenta con las medidas de seguridad apropiadas. Lo único que se destaca es el cambio de mando en la empresa Agua de Quito y la recuperación de la confianza de organismos multilaterales para que se amplíe la cobertura del servicio hacia la periferia”, añade.

Para Wilson Merino, concejal entrante por el movimiento Revolución Ciudadana, la capital está en crisis por la mala administración y por el descuido al que ha sido sometida.

“Me genera duda que se haya hecho rebacheo de vías o reasfaltado a última hora y sin planificación. Sobre esto y otros aspectos se fiscalizará con rigurosidad. La crisis en seguridad es enorme. Los quiteños no salen a las calles, los ‘guaguas’ no van a los parques, las mujeres no usan el transporte público con calma. En términos generales, heredamos una ciudad enferma, un metro que está sin funcionamiento donde un alcalde aprovecha el día de su cumpleaños para organizar un evento y autocolocarse una placa de una obra que no funciona. No tendremos miedo de desenmascarar a las mafias que están afectando a Quito”, enfatiza Merino.

Para Mónica Sandoval, reelecta concejala, esta última administración se traduce en un incumplimiento de un plan de trabajo de Yunda y en una improvisación de Guarderas tras llegar al poder tras la remoción del primero.

Las obras de movilidad, accesibilidad a los barrios, infraestructura y mitigación de riesgos en zonas de peligrosidad fueron las más comprometidas y sobre las que menos se hizo.

“Sobre los troles no se hizo un cambio de unidades y la contaminación es peor. En el metro no existe un sistema de recaudo electrónico y se optó por el manual. Las vías hacia los barrios están inconclusas y en mitigación de riesgos no se ha reubicado a tantas familias que están al borde de quebradas. La condición del mercado Mayorista, uno de los más grandes del país es otro desastre. Insalubre y desordenado. Ojalá el nuevo alcalde entre y cumpla con lo ofrecido y no se queje por lo que el otro no hizo”, finaliza.