Las comerciantes de los parques de la urbe protestan por pérdidas en sus ingresos

Con pancartas, megáfonos y gritos indignados, miembros de la Asociación de Comerciantes de los Parques de Quito, realizaron un plantón contra el cierre de las áreas verdes de la ciudad, que se dio a fines de la semana pasada.

Indican que, tras más de un año de cierres intermitentes, no han podido recuperar sus ganancias, y que se encuentran en situación crítica.

“Le pedimos al alcalde y a la prefecta de la provincia, que nos escuchen. No todo es esta enfermedad. Nosotros nos estamos muriendo no por el virus, sino de hambre. No hemos recibido ni un bono ni una ayuda y ahora estamos por perder nuestras mercadería. Hemos tenido que hacer magia para darles un pan a nuestros hijos”, indicó Carolina Villa, miembro de la asociación.

Esta agregó que a ella y a sus compañeros les parece injusto que se cierren estos espacios, y se permita la apertura de los centros comerciales, donde el contagio del COVID-19 podría ser mayor.

“Nos cierran a nosotros, que tenemos distanciamiento obligatorio, al ser espacios tan amplios, pero no a otros establecimientos”, agregó molesta.

Vecinos piden la revisión de nuevas medidas de controle en seis parques de la capital Leer más

Con ella concordó Amadeo Villa, dirigente de la agrupación. “Nos han llevado a la quiebra y nos han humillado. Ni siquiera nos quieren recibir, peor darnos una solución”.

Los comerciantes solicitan que, si se mantienen la disposición de cerrar los parques, entonces se les dé otros espacios o mercados en los que puedan continuar laborando.

Según datos de la organización, en 2020 perdieron un 60% de sus ventas, principalmente productos comestibles.

“No entienden que nosotros vendemos productos perecibles, que no podemos recuperar, y que ese dinero no podemos pagarlo a nuestro proveedores porque tampoco tenemos ahorros”, señaló Villa.

Los comerciantes han anunciado nuevos plantones en las próximas semanas hasta ser recibidos por las autoridades municipales, para poder exponer su situación.