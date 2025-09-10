Colisión en Calderón deja dos heridos y genera congestión en la Panamericana Norte

Accidente de tránsito en Calderón deja dos heridos y genera congestión en la Panamericana Norte

Colisión múltiple en la Panamericana Norte, sector Calderón, movilizó a Bomberos y la AMT en Quito.

La mañana de este miércoles 10 de septiembre de 2025, un siniestro de tránsito tipo colisión múltiple se registró en el sector de Calderón, a la altura de la Panamericana Norte y Calixto Muzo, al norte de Quito. El hecho involucró a tres vehículos y generó una fuerte congestión vehicular en la zona.

Choque múltiple que dejó heridos

El ECU 911 informó que la emergencia fue reportada a través de una llamada al número único y, de inmediato, desde la Sala Operativa de la Coordinación Zonal 2-9 se coordinó la movilización de recursos del Cuerpo de Bomberos de Quito y de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). Ambas instituciones se encuentran en el lugar brindando asistencia a los afectados y controlando la circulación.

De acuerdo con información preliminar de los equipos de socorro, el percance vial dejó dos personas heridas, quienes reciben atención prehospitalaria en el sitio.

Hasta el cierre de este reporte, la circulación vehicular en la Panamericana Norte, en sentido oriente-occidente, permanece parcialmente habilitada, lo que ocasiona demoras en la movilidad.

El ECU 911 recordó a la ciudadanía la importancia de conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y atender la señalización de tránsito para prevenir accidentes.

Asimismo, recomendó a los conductores tomar rutas alternas mientras continúan las labores de asistencia y retiro de los vehículos involucrados.

