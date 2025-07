Colapso vial en Cumbayá activa campaña comunitaria

Mientras las grandes soluciones estructurales para el tránsito en Cumbayá siguen en espera, en esta parroquia del valle de Tumbaco empieza a tomar forma una respuesta desde la comunidad. La campaña ‘1/1 no se queda afuera ninguno’, impulsada por colectivos ciudadanos, busca ordenar la movilidad, reducir riesgos y generar cultura vial desde la calle misma.

Esta iniciativa nació hace un año como un llamado de la comunidad ante el evidente colapso vial que vive a diario esta zona. Según datos oficiales, más de 100.000 vehículos circulan a diario por Cumbayá, por lo cual su centro, estrecho y sin mayor planificación, se ha convertido en un laberinto donde es un desafío transitar en hora pico.

Ante esa realidad, los colectivos Rescatemos Cumbayá, Mi Puembo y la Red SOS, con apoyo de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), lanzan desde el 4 de junlio de 2025 una intervención que mezcla educación vial, acciones lúdicas y control de infracciones menores, como el mal estacionamiento.

La dinámica central de la campaña es el ‘uno y uno’, una regla simple de cortesía y equidad en la vía: por cada carro que avanza, otro debe ceder el paso.

Juan Francisco Aguirre, vocero de Rescatemos Cumbayá, comenta que la iniciativa la empezaron a mover hace un año en redes y chats vecinales. “El tráfico es un tema complejo, pero queríamos empezar con algo básico: ceder el paso, respetar el ‘pare’, entender que todos debemos convivir en la vía”, dice.

Campaña en el centro de Cumbayá

La primera jornada se realizará en intersecciones del centro de la parroquia, como la av. Francisco de Orellana y Chimborazo, calle Manabí, Juan Montalvo, Pampite y Manuela Sáenz. Allí estarán presentes agentes de tránsito, brigadas ciudadanas, mimos, el personaje Beto Control y hasta un traje que representa la muerte como consecuencia de la imprudencia al volante. Todo esto acompañado de carteles, paletas de señalización y materiales educativos.

La calle María Angélica Idrobo es de alto tránsito. Hay poca señalización. Foto: Gustavo Guamán / Expreso

La campaña se desarrollará hasta el 26 de julio y tiene como objetivo llegar a otros sectores del valle como Puembo y luego a Tumbaco, donde el crecimiento urbano también ha ido por delante de la planificación vial. Asimismo, Aguirre menciona que gestionan el apoyo de la empresa privada para lograr que la iniciativa sea sostenible y pueda replicarse más allá de estas parroquias del Distrito.

Para Katuisca Pazos, quien vive desde hace 12 años en Cumbayá, la iniciativa y la participación activa de la comunidad siempre son positivas. Sin embargo, considera que se necesitan soluciones viales integrales de parte del Municipio de la urbe.

37 propuestas en el limbo

En 2024, a través de una colaboración entre la empresa privada y diversas instituciones educativas, se realizó un estudio de movilidad para Cumbayá, con más de 37 propuestas elaboradas por expertos. No obstante, esas recomendaciones aún se encuentran en fase de revisión.

Álex Pérez, secretario de Movilidad, ha señalado que las soluciones para el valle, como intervenciones alrededor del Reservorio de Cumbayá o nuevas vías de conexión, todavía no tienen un trazado técnico aprobado ni recursos asignados.

“Primero se debe trabajar en el trazado vial, porque no existe en el Plan de Uso y Gestión del Suelo. Posteriormente se hacen los estudios y de ahí la construcción”, explicó Pérez en declaraciones pasadas. Además, mencionó que estas obras no están contempladas en el presupuesto de 2025, por lo que cualquier implementación estructural no será inmediata.

Mientras, el funcionario aseguró que han mantenido varias mesas de trabajo con los moradores de la parroquia para definir cuáles son las prioridades. Una de ellas, por ejemplo, es la señalización horizontal y vertical que ya se hizo en calles como Pampite, Chimborazo, María Angélica Idrobo o Manuela Sáenz, que son de alto tránsito.

