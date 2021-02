Christian Vallejo explora la identidad, la nostalgia y la memoria familiar en ‘Costra’

En 2017, cuando se mudó a Lima a cursar una maestría, lo que más le impresionó de la ciudad peruana a Christian Vallejo fue lo plana que era.

“Me obsesioné un poco con las montañas, sobre todo cuando visité Machu Picchu. En Quito estás rodeado de ellas, y no les prestas mucha atención, pero en Lima me generaron mucha nostalgia”, comentó.

Ese recuerdo sumado a las complejidades de volver a la casa materna durante la pandemia dieron vida a ‘Costra’, muestra que abrió sus puertas en la galería Más Arte, ubicada en La Floresta.

La nostalgia, la búsqueda de la identidad y la memoria familiar son el eje de la exposición, que estará abierta hasta el próximo 25 de febrero.

Está dividida en cinco secciones, donde además de las fotografías de montañas, el artista también trabaja con los textiles y el foto bordado, técnica a la que se aficionó durante la emergencia sanitaria.

“Había tomado un taller y durante esos meses empecé a trabajarla ya no solo de manera estética, sino con un concepto, que finalmente terminó involucrando lo familiar", dijo. “El encierro es complejo porque te encuentras con cosas del pasado sobre las que no quieres reflexionar. Para mí fue una época dura, pero una que me permitió reflexionar”.

Es así que una de las piezas más íntimas de ‘Costra’ es una extensión de tul que guarda en su interior botones que pertenecieron a su tía abuela.

“Mis ‘costras’ provienen de mis relaciones, como las de los otros, de los que me rodean, también son mías”, subrayó.

Este hilo es uno que a Vallejo le interesa seguir explorando y que ya es parte de la temática de otro proyecto que alista para los siguientes meses del 2021.

Los recorridos de ‘Costra’ se pueden hacer a través de reserva en la página de Facebook de Más Arte.