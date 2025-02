Checa vs. Agua de Quito: El pleito por Uravía llega a la justicia, ¿qué pasó?

“Checa no es un botadero de basura”, dice Viviana Rojas, moradora de la parroquia del nororiente del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).

Desde mediados de 2024, la comunidad chequense mantiene un conflicto con la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) por la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en el valle de Uravía, una zona boscosa y rica en humedales, que cuenta con protección ecológica otorgada por el Cabildo.

Esta semana, el conflicto escaló a lo judicial, después de que un grupo de residentes interpuso una acción de protección para frenar el avance del proyecto, que actualmente se encuentra en su primera fase.

Aunque los vecinos conocían el proyecto de la PTAR desde 2014, afirman que el trazado original fue modificado sin previo aviso.

“Se realizó una socialización a la que asistieron solo doce personas, y ahí nos informaron que el tamaño del proyecto se había triplicado. Ya no se construiría en la parte superior del valle, donde no afectaría a nadie, sino en la parte baja, que alberga importante fauna, flora, humedales e incluso yacimientos arqueológicos”, señala Rojas.

En 2014 la propuesta contemplaba una extensión de 4,17 kilómetros. Ahora el trazado es de 16 kilómetros.

El cambio, explica Irina Moncayo, funcionaria de la Gerencia Técnica de Infraestructura de Epmpas, se realizó para abarcar una mayor extensión de terreno y beneficiar a más habitantes.

“En la actualización del diseño se aprovechó la infraestructura para descontaminar todo el río Uravía e incluir la descarga del barrio La Victoria, que es el principal contaminante del río. El trazado de 2014 beneficiaba a 13.000 personas, mientras que el nuevo trazado incluirá a El Quinche, todo Checa e Iguiñaro, beneficiando a 43.860 habitantes”, afirma Moncayo.

Sin embargo, los residentes sostienen que no recibieron ninguna explicación sobre los motivos detrás del cambio.

“Cuando solicitamos la información a los técnicos, nos decían que era restringida”, revela Rubén López, quien presentó la acción de protección.

Temor por el ecosistema

López añade que la falta de transparencia en cuanto a los detalles del proyecto no es el único problema, sino que también consideran el proyecto un grave irrespeto al delicado ecosistema de Uravía.

“Nos dicen que la categorización de protección ecológica es compatible con la construcción de la planta de tratamiento, pero no entendemos cómo puede ser posible cuando implica dañar un ecosistema que se ha mantenido libre de contaminación”, advierte.

Para Juan Carlos Jaramillo, funcionario de la Gerencia de Ambiente de Epmaps, la postura de los residentes se basa en el desconocimiento sobre el funcionamiento de la PTAR.

“Existen muchos prejuicios y mitos sobre lo que es una PTAR. Se cree que se usan químicos dañinos y contaminantes, pero es un proceso biológico que incluso emplea luz ultravioleta y en el que todo se aprovecha”, comenta Jaramillo.

Al momento, solo 3% de las aguas residuales de la ciudad son tratadas adecuadamente en plantas como la de Quitumbe. RENE FRAGA

Sin embargo, los moradores no coinciden con esta visión sobre la infraestructura. “Nos repiten los supuestos beneficios de la planta, pero no quieren hablar de las afectaciones ambientales, cuando una mínima búsqueda en Google revela la realidad”, señala Cristina López. A pesar de esto, tanto ella como los demás vecinos aclaran que no se oponen a la PTAR.

“No nos oponemos, pero queremos que se construya en el sitio original del trazado, y llegaremos hasta las últimas consecuencias”, adelanta desde ya López.

Por su parte, Epmaps señala que, una vez avanzado el proceso, se llevará a cabo la consulta ambiental con la comunidad, tal como lo estipula la ley.

“La licencia ambiental está vinculada a un estudio de impacto ambiental y a un plan de manejo ambiental de cumplimiento obligatorio... Si se confirma la viabilidad, se seguirán los pasos establecidos, incluida la consulta ambiental, tal como lo dispone la ley”, concluye Moncayo.

La planta en Tumbaco avanza

La primera PTAR en edificarse dentro del Plan de Descontaminación de Ríos será la de Tumbaco. Esta, explica Moncayo, estará lista, tentativamente, a finales de 2026.

“Para la planta de Tumbaco contamos ya con diseños definitivos. Apenas suscribamos el crédito (con la CAF) empezaremos a lanzar las primeras obras como los interceptores. Este préstamo también incluye el diseño de gestión de biosólidos”, dijo. La segunda planta más próxima será la de Calacalí.

