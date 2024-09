Capturan al presunto responsable del incendio en Guápulo; es un joven de 19 años

El primer sospechoso. La Procuraduría del Municipio de Quito ha informado sobre la detención de un joven de 19 años, sospechoso de ser el responsable del incendio ocurrido en Guápulo.

Quito: Suben a 7 los heridos por incendio y se ofrece recompensa por los causantes Leer más

Según versiones oficiales, la captura se llevó a cabo aproximadamente a las 12:30 del miércoles 25 de septiembre, cuando las autoridades encontraron al presunto implicado con un galón de combustible en su poder.

"En este momento, el joven se encuentra bajo la custodia de la Policía Nacional, que lo ha aprehendido en flagrancia. Las autoridades están trasladándolo a la Fiscalía para continuar con el proceso legal correspondiente y esclarecer las circunstancias del incidente", detalló el Municipio de Quito en un mensaje publicado en la red social X.

🔥👨‍🚒 #Activados24siete | La Procuraduría del Municipio del Quito informó que una persona fue detenida, aproximadamente a las 12H30, de este miércoles 25 de septiembre, como sospechosa por el incendio en Guápulo. El presunto responsable es un joven de 19 años, que fue encontrado… pic.twitter.com/L2KatQShBj — Municipio de Quito (@MunicipioQuito) September 25, 2024

SUBE LA CIFRA DE HERIDOS

Los incendios de gran magnitud en la capital ecuatoriana iniciaron la tarde y noche del 24 de septiembre, movilizando a todos los equipos de emergencia y rescate a las zonas afectadas. Las autoridades informaron en primeras declaraciones en el puesto de mando unificado que el flagelo había sido provocado y que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación para dar con el paradero de los responsables. Incluso, el Gobierno Nacional, tras sesionar en el COE Nacional, decidió ofrecer una recompensa a quienes den información sobre los posibles causantes del incendio, a quienes han calificado de criminales y terroristas.

Te puede interesar: Incendios en Quito: minuto a minuto de la emergencia en la capital

Este 25 de septiembre, los bomberos han logrado disminuir las líneas de propagación en una zona del centro-norte de Quito, pero aún no han conseguido extinguirlo completamente, según informó el comandante del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, Esteban Cárdenas. "Estamos todavía con tres frentes, ya no con el nivel de propagación de ayer", dijo, puntualizando que la "situación no está controlada", aunque ha logrado "disminuir líneas de propagación".

El número de heridos por el incendio subió este miércoles a siete, mientras que las autoridades siguen intentando controlar varios focos aún activos. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, Esteban Cárdenas, informó que siete personas, entre ellas un bebé de menos de un año, su madre y dos bomberos, resultaron heridas en los incendios.

Vecinos de la avenida González Suárez y Manuel Barreto apoyan a las tareas de los bomberos para apaciguar el incendio en el sector. FRANKLIN JÁCOME.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ