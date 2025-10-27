Hubo cierre total en la Simón Bolívar de Quito por incendio de bus este lunes

No se reportaron heridos ni víctimas tras el incendio de una unidad de transporte público

Bus se incendió en la avenida Simón Bolívar y causó congestión vehicular en el norte de Quito.

La mañana de este lunes 27 de octubre de 2025, un bus de transporte público se incendió en la avenida Simón Bolívar, a la altura de Pueblo Blanco, cerca del redondel de Carapungo, en el norte de Quito.

La unidad cubría la ruta Guajaló - Carapungo y trasladaba varios pasajeros cuando, de manera repentina, comenzó a salir humo de la parte posterior del vehículo. Los ocupantes se percataron del incidente y descendieron rápidamente, evitando así una tragedia.

Testigos relataron que una llanta explotó

De acuerdo con el testimonio de uno de los pasajeros, una llanta habría explotado y eso provocó el incendio. Vecinos del sector salieron con baldes de agua para intentar controlar las llamas mientras llegaban los equipos de emergencia.

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudió al sitio con varias unidades de respuesta. En su informe preliminar indicó que el fuego se habría originado por un sobrecalentamiento en las llantas traseras. “Aparentemente, se debe a un sobrecalentamiento de las llantas traseras”, confirmó la entidad a través de su chat de prensa.

Cierre vial y fuerte congestión en el norte de Quito

El siniestro obligó al cierre del carril derecho de la Simón Bolívar, lo que provocó congestión vehicular en dirección hacia Carapungo. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó, pasadas las 08:15, que el incendio se registró a la altura del sector de Gualo, y que la vía fue cerrada parcialmente para permitir el trabajo de los bomberos y la Policía Nacional.

Pese a la magnitud del fuego, no se reportaron personas heridas ni víctimas mortales, según los reportes de las autoridades.

Se reportaron otros accidentes en Zámbiza y Guápulo durante la mañana

Mientras los equipos de emergencia atendían el incendio del bus, otra situación se reportó en el sector de Zámbiza, también al norte de Quito. Aproximadamente a las 06:00, un hombre fue hallado herido en el costado de la vía, en sentido norte-sur. En Guápulo un vehículo chocó contra el parterre a la altura del puente en sentido sur - norte. La AMT informó que se encuentra cerrado el carril izquierdo de la vía.

Miembros de la Policía Nacional y personal de Tránsito acudieron al lugar para asistir a la víctima y realizar las investigaciones correspondientes. Debido al incidente, la circulación vehicular se cerró temporalmente en el carril derecho hasta las 07:17.

🚨 #CierreVialQuito | Por siniestro de tránsito



📍Sector: Guápulo

🚧 Cierre: av. Simón Bolivar (carril izquierdo)

🔀 Sentido: sur - norte

⚠️ Con precaución,

☀ #QuitoRenace pic.twitter.com/ReViuxRddr — AMTQuito (@AMT_Quito) October 27, 2025

Autoridades mantienen el monitoreo de las vías

Bomberos de Quito recordó la importancia del mantenimiento preventivo de los vehículos, especialmente en unidades de transporte público que recorren largas distancias a diario. La AMT mantiene el monitoreo en los tramos más transitados de la Simón Bolívar, donde este tipo de incidentes generan altos niveles de congestión.

