Un bebé fue estrangulado en un hospital de Quito

Los indicios hallados sobre el cuerpo de un recién nacido llevaron a los investigadores a determinar que su muerte no era producto de un accidente o de una caída, sino de un estrangulamiento realizado directamente con las manos. La criatura, además, presentaba otras lesiones.

El hecho se registró al amanecer del domingo 3 de septiembre en el sector El Inca, del norte de Quito, y por el homicidio se encuentran procesados la progenitora y el abuelo del bebé, identificados como Angie y Segundo Campuez, una estudiante de Enfermería y un sargento con 23 años de servicio en la Policía.

Los detalles de este caso salieron a la luz el 31 de octubre, luego de que se hiciera pública el acta de la audiencia de vinculación realizada en contra del uniformado. Él fue incluido en la investigación el 17 de octubre de acuerdo a los detalles que constan en el expediente.

En los escritos se señala que la madre de la criatura habría alegado que no sabía que estaba embarazada y que mucho menos sabía de la existencia del bebé, pese a que la Fiscalía cuenta con una prueba que ella se había realizado el día 31 de agosto. Ante eso habría mencionado que estaba confundida y no tenía claro si se encontraba o no en un proceso gestación.

En su versión sostiene que la noche anterior al suceso, ella habría sentido cólicos y pensaba que era por un problema de menstruación. En la madrugada, cuando sus familiares la encontraron ensangrentada junto a su cama, decidieron llevarla a un centro médico.

Proceso Los sospechosos, que son una joven y su padre, deben presentarse cada semana en la Fiscalía y no pueden salir del país.



Quienes la trasladaron fueron sus hermanos, porque su padre habría dicho que iba a buscar un pantalón. En ese instante supuestamente encontró a la criatura, envuelta en un poncho ensangrentado, y luego la trasladó a dos centros médicos. En el último, el Baca Ortiz, se confirmó el deceso.

La Fiscalía decidió vincular al caso al sargento porque, de acuerdo a las versiones recabadas, su hija estaba presuntamente inconsciente y la persona con indicios de haber permanecido cerca del bebé era él, por lo que se convirtió en sospechoso de ocasionar las lesiones y la muerte del neonato.

Según las declaraciones del hombre y de su defensa ante las autoridades, él desconocía que su hija estaba embarazada y que al descubrir al bebé habría tratado de hacer lo posible para salvarlo, al llamar al 911 (que le habría informado que una ambulancia tardaría en llegar) y llevarlo a buscar atención médica.

En los textos legales se puede leer que la progenitora y su padre no se atribuyen la muerte del neonato y, en varias ocasiones se reitera de parte de los peritos que no fue un hecho accidental, porque los signos hallados sobre la víctima “corresponden a una estrangulación por mano”.

Se señala también que el tiempo de vida del bebé fue inferior a 24 horas. Entonces, si no fueron los actuales procesados, ¿quién lo mató? La Fiscalía tendrá que establecerlo. Aún cuenta con aproximadamente dos semanas para recabar los indicios necesarios antes de elaborar un dictamen.

