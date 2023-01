Los barrios del sur de Quito enfrentan nuevos cortes de agua durante 7 horas

Siguen los cortes de agua en el sur de Quito debido al incremento del consumo de agua potable en los hogares.

Los moradores del sur son abastecidos por la Planta de Tratamiento El Troje, que trabaja a toda su capacidad. “Con el fin de garantizar el suministro de agua potable, la Epmaps-Agua de Quito aplica un calendario de racionamientos que contempla la suspensión del servicio durante 7 horas cada cinco días en las parroquias: Guamaní, Turubamba, y Chillogallo”, informó la Empresa de Agua Potable.

La recomendación es abastecerse con el agua suficiente para cubrir las necesidades básicas y no desperdiciar. Además, es aconsejable regar las plantas en horas de la noche para que el agua no se evapore por el sol. No lave el auto con manguera. Aproveche al máximo la capacidad de sus equipos de lavado de ropa. Repare las fugas de agua dentro del domicilio y tome duchas cortas.

Para este martes 3 de enero de 2023 está previsto que el sector de Turubamba se quede sin agua. Los barrios afectados son: Nueva Aurora, Guamaní Bajo, Ejército II, Manantial, Calicanto, Monte Icaza, Amadeo Izquieta, San Antonio, Hospital Espejo, , La Merced, Ciudadela Ibarra, Pérez Romero, Ecuatoriana, Vertientes del Sur, Concordia, Clemente Ballén, Coop. Pérez, Barrio San Marcelo, 17 de Mayo, San Francisco de Asís, Espejo, Independencia, Colonias del Sur, Estancia Cevallos, Simón Bolívar, El Porvenir, Luis Naranjo, Esperanza y Progreso, Los Robles, Defensores del Trabajador, Tránsito Alto, Las Enfermeras, Oasis, El Manantial, La Inmaculada.

Para el mércoles 4 de enero está previsto que una treintena de barrios de Guamaní se queden sin agua de 08:00 a 17:00.