Avenida Simón Bolívar cerrada: horarios y desvíos por trabajos viales en Quito

El tránsito vehicular se suspenderá en la av. Simón Bolívar durante 8 horas. El Municipio recomendó vías alternas

Un tramo de la avenida Simón Bolívar se cerrará durante ocho horas, en este fin de semana del 13 de septiembre de 2025.

La circulación se suspenderá en la avenida Simón Bolívar desde la noche de este viernes hasta la madrugada del sábado 12 de septiembre del 2025, debido a trabajos de mantenimiento en el sector de Collacoto, suroriente de Quito.

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) informó la noche del jueves que el cierre se aplicará durante ocho horas, desde las 21:00 de este viernes 11 hasta las 05:00 del sábado.

El tramo que será bloqueado es la conexión de la av. Simón Bolívar con la salida del barrio San Miguel de Collacoto, que conduce al valle de Los Chillos. Por ello, se suspenderá el flujo vehicular en sentido sur - norte.

Debido a estos trabajos, se recomendó tomar como vías alternas las avenidas:

Av. Intervalles

Av. Ruta Viva

Av. Oswaldo Guayasamín

Otras intervenciones en la av. Simón Bolívar

Con estos trabajos, la vía tiene al menos tres puntos en donde se realiza una intervención. Otro de los tramos es la zona desde la av. Panamericana Norte hasta la autopista General Rumiñahui. Allí se ejecuta actualmente el mantenimiento técnico. Esta actividad ha provocado cierres parciales que se anuncian diariamente.

El más reciente arreglo vial se localiza en el punto que conecta con la Ruta Viva. Por ello, la Empresa de Obras recomendó tomar como vías alternas la av. Oswaldo Guayasamín y las vías laterales de la misma Ruta Viva.

Además de las intervenciones viales, el municipio colocó barreras jersey en distintas zonas de la avenida. La medida se aplica debido a la alta siniestralidad que existe en esta arteria. La plataforma Quito Data Vial señaló que en lo que va de 2025 ya se han registrado 151 siniestros de tránsito en la Simón Bolívar, mientras que el 2024, hubo 355 casos.

