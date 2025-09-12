Expreso
Aunque el árbol cayó sobre los vehículos, el incidente no dejó personas heridas en el norte de Quito.
Aunque el árbol cayó sobre los vehículos, el incidente no dejó personas heridas en el norte de Quito.Foto: Cortesía

Árbol cae sobre vehículos en av. 10 de Agosto y causa congestión el norte de Quito

El árbol se precipitó en la intersección de las avenidas 10 de Agosto y Orellana. El tránsito está suspendido en el lugar

El ECU 911 informó que un árbol colapsó a las 10:14 de este 12 de septiembre de 2025 sobre las avenidas 10 de Agosto y Orellana, en el norte de Quito.

El tronco y las ramas quedaron sobre los dos carriles de la av. 10 de Agosto y bloquearon el paso en ese tramo que usan los vehículos para circular desde el norte y oriente de la ciudad hacia el sur.

Aunque el servicio de emergencia indicó que el árbol cayó "sobre varios vehículos", no se reportan personas afectadas ni heridas por este incidente.

Un grupo de trabajadores municipales llegó al lugar para remover el árbol. Mientras efectúan las labores para talarlo y limpiar el área, el paso vehicular está suspendido sobre los dos carriles de la av. 10 de Agosto, en sentido norte - sur.

Fuerte congestión en av. 10 de Agosto y Orellana

El ECU 911 emitió imágenes de la videovigilancia en el lugar, en donde se observa que existe fuerte congestión sobre el puente que conecta a la av. Orellana con la av. 10 de Agosto, así como en los tres carriles de la misma vía, desde la intersección con la av. Mariana de Jesús.

El incidente no afectó el paso deprimido del carril exclusivo del Trolebús. Por esta causa, la operación y el servicio se mantiene de forma normal.

El colapso del árbol se registra en momentos en los que está en vigencia una alerta climática por el aumento de la velocidad del viento en la capital.

Según informó el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Metropolitano, la advertencia regirá hasta las 19:00 de este viernes. Ante eventuales incidentes por los fuertes vientos, se recomendó que la ciudadanía se mantenga alejada de cornisas, muros, árboles y vallas publicitarias.

