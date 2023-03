Un aparatoso accidente se registró la mañana de este martes 28 de febrero de 2023, en la intersección de la avenida Eloy Alfaro y calle de las Bugambillas, norte de Quito.

Cerca de las 08:00, la congestión vehicular se intensificó en sentido norte-sur, desde la conexión a la avenida Simón Bolívar, cerca del desvío a Zámbiza. Se observaban interminables filas de carros; mientras los conductores, desesperados por la lenta circulación, sonaban con vehemencia los pitos.

Un automóvil blanco que se había volcado minutos antes sobre el carril izquierdo de la Eloy Alfaro era el motivo de este percance.

El automotor habría quedado con las llantas hacia arriba, al parecer por una mala maniobra realizada por su conductor.

Los transeúntes quedaron atónitos ante el siniestro. La primera reacción de algunos fue verificar el estado del chofer, quien aparentemente no habría sufrido mayores lesiones.

Hubo peatones que se sorprendieron por la impericia con que algunos manejan dentro del perímetro urbano, donde la velocidad no debe superar los 60 kilómetros por hora.

“Las personas no aprenden que deben conducir con cuidado, hasta que les pasa algo. No respetan las luces y salen apurados en las horas pico. Afortunadamente no hubo más gente involucrada. Si no, habríamos lamentado alguna desgracia”, dijo uno de los presentes.

Al sitio acudieron miembros de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) para restablecer el flujo de vehículos y acordonar el sitio, mientras llegaban los paramédicos para brindar atención directa. Y el vehículo implicado fue llevado hacia los patios de retención.